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莊智淵1人上戰場！她感嘆「得獎那天，運動員才有名字」爆共鳴

▲▼模擬東奧賽／莊智淵、陳建安 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲曾是體育選手母親的老師沈雅琪感嘆，要讓一個孩子練球練到打進奧運，是很辛苦的事。（圖／記者謝孟儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣「桌球教父」莊智淵27日對戰年紀小10歲的埃及選手阿薩爾（Omar Assar），在男單止步16強，但運動精神看得國人感動又不捨。尤其是一個人走上球場，並堅持到最後的樣子，讓曾是桌球校隊、體育選手母親的老師沈雅琪不禁感嘆，「要多愛桌球，才能堅持這麼久，要排除多少惡意和阻礙，才能一個人走上戰場。」

「這幾天看著莊智淵一個人的武林，昨天也看他的比賽，心裡有很多的不捨。」沈雅琪在粉絲專頁《神老師&神媽咪》發文，提到自己曾經是桌球校隊，練了8年，雖然訓練程度不如國家選手隊，但也打到手變形、膝蓋受傷，知道每場比賽是多少時間和汗水換來的。

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不只自己練球，沈雅琪也曾是體育選手的媽媽，陪伴小孩練球的10年過程，她看到很多以前練球時從沒遇過的狀況。她透露，孩子的教練非常嚴厲，「除了練球非常辛，動輒打罵，孩子打不好、犯錯，賞巴掌、爬體育館、在烈日下跑操場、用球拍打、用腳踹、怒罵三字經」，而且還不能對教練的管教有意見，否則就是冷凍。

▲莊智淵。（圖／路透）

▲桌球教父莊智淵的故事，讓沈雅琪相當有感觸。（圖／路透）

如果受不了想轉學，轉學後卻會被禁賽一年，「國中才三年，一年不能比賽，幾乎就沒機會了」；但若是以為留下來會有解凍的一天，「並沒有，不轉學？被冰凍到畢業。」比起不能上場沒有成績，沈雅琪認為，教練對孩子的羞辱和放棄，對孩子的人格和自信有極大的傷害。

後來孩子高中考上體育班，遇到對選手很好的教練，沒想到導師卻是看不起選手的人，「每天進教室就是罵學生爛、替孩子取綽號、羞辱，遇到事情就是記過」，這些對高一、血氣方剛的球員來說，要忍耐老師每天辱罵，是比練球還辛苦的事，「最後球員的生涯，終結在這個老師手上。」

沈雅琪說，孩子從小就就每天早上5點半出門、晚上8點多才回家，假日時間也都在練球，幾乎沒有自己的休息時間，「除了上課都在練球，就連過年都只有休3天就得回學校去練球。」而且要培養一個選手，其實要花很多錢，包括球拍、球鞋、衣服、隊費，還要接送小孩練球，假日也不能安排行程，「都在接送孩子練球。」

讓她覺得最可怕的，是孩子一不小心就受傷，「他們轉出體育班後，持續推拿了2年背部和膝蓋的傷才慢慢修復。」但不僅如此，「這些過程實在太辛苦了，我們放棄的不夠多、忍耐得不夠久，最終沒有堅持下去」，小孩轉出體育班後，又是一大糾結，因為國高中花太多時間在練球，很多課都沒有上，等於要從頭開始。

▲▼模擬東奧賽／莊智淵、陳建安 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲莊智淵模擬東奧賽。（圖／記者謝孟儒攝）

沈雅琪相當感慨，如果連一般運動員都這麼辛苦，若要栽培一個選手站到奧運賽場上，一定是更不容易的一件事，中間還得經歷不間斷的練習、沒有人聞問的日子、承受多少身體的傷痛，而且家長和教練也要付出很多的陪伴和時間，才可能成就一個選手，「直到得到獎牌的那一天，運動員才有名字。」

至於經濟艙事件，她認為這不是一次比賽坐什麼艙的計較，「而是這些官員有沒有尊重選手？對於這些耗費青春和健康，用身體的極限代表台灣去爭取榮譽的選手，有盡力照顧了嗎？」

沈雅琪也說，她看到有人覺得獎金太多，但要取得奧運比賽資格，要經歷多少痛苦，「有他們長期的苦練，才能換得台灣的國歌、台灣的名號在奧運上展現，給我再多的獎金，我也到不了那個位置，輸了最後一場，就是0。」

最後她直說，看到莊智淵一個人在賽場上奮戰，真的很佩服，「要多愛桌球，才能堅持這麼久，要排除多少惡意和阻礙，才能一個人走上戰場。」也謝謝所有在場上奮戰的運動員。字字誠懇的一篇文讓不少人噴淚，「神老師真的好懂！體育人真的很辛苦又常不被看好」、「老師描寫得太真實，尤其台灣的教育制度非常不友善」、「一個人的武林，形容實在太貼切，也令人鼻酸。」

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