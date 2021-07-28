莊智淵借錢辦桌球館感動郭台銘　鴻海10年贊助6000萬培育選手

▲郭台銘、莊智淵。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

5屆奧運元老「桌球教父」莊智淵27日對戰年紀小10歲的埃及選手阿薩爾（Omar Assar），鏖戰7局後落敗，，在男單止步16強，對此，鴻海創辦人郭台銘表示，莊智淵在身材劣勢的情況下，也沒讓對手佔到便宜，「莊智淵無論奪牌與否，站在場上就是英雄。」

郭台銘28日在臉書發文表示，自己與莊智淵在2013年結緣，受人所託希望我協助莊智淵作育英才、推廣桌球。後來鴻海公司除了捐贈了一批場館設備，也從2013年起支持智淵「青年選手十年計劃」，每年約六百萬的經費共計10年，都投入在培育下一代的年輕選手。

郭台銘指出，莊智淵和他的母親還曾向人表示：「有企業能投入桌球，不限於他的球館，他都覺得很好，自己能負擔的，就還是自己來沒關係。」原來早在2008年莊智淵就已經將他所有積蓄加上借貸拿來興建「智淵桌球館」，為了能培育下一代的優秀選手，「由此可知莊智淵為公不私的人格特質。」

郭台銘指出，莊智淵是個坦言敢言，有為有守，有情有義之人，5度爭戰奧運，20年的時間，他競競業業的揮拍拼戰每一場比賽，拼戰每一分鐘，「我相信莊智淵帶給大家的，不只有競技場上的獎牌，而是努力不懈，拼搏到底的精神典範。」

「桌球教父」莊智淵在本屆東奧男單止步16強，但他在場上所展現出的沈著、內斂，已深深擄獲台灣球迷的心，賽後網友紛紛湧入他所經營的桌球館，留下5星好評。莊智淵已在高雄深耕基層桌球教育多年，他的這股向上精神，也被郭台銘看中，並大方贊助莊智淵的球館，10年共計6000萬台幣。