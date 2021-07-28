紐西蘭23歲鐵人三項選手奪銅牌　前女友笑喊：後悔跟你分手！

▲威爾德25日奪下鐵人三項賽事銅牌，為紐西蘭搶下東奧第一面獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭23歲運動員威爾德（Hayden Wilde）25日參加東奧鐵人三項賽事，一舉奪得銅牌，也為紐西蘭搶下東奧第一面獎牌。他家鄉親朋好友受訪時全都顯得興奮，替他感到開心，就連前女友也在鏡頭前說，「我後悔和你分手！」

綜合紐約郵報、7 NEWS報導，當時威爾德前女友正與威爾德的家人們一起為他慶祝這值得紀念的一刻。她直說，她從小就認識威爾德，和他一起上小學，「我為他感到驕傲，為了達成目標，他做了很多努力，這真的太棒，他成長很多」，甚至開玩笑說「後悔和你分手」。

但威爾德似乎沒有想到自己的舊情人，直說「我想我會打電話給我女朋友吧，她在西班牙，應該一大早就起來看比賽了。」

威爾德賽後受訪時表示，要把這面獎牌獻給已經過世12年的父親，因為爸爸沒辦法看到他參加比賽。

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