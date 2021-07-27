入珠極惡男帶刀槍摩鐵召傳播妹　強逼「蹲下動口」再瘋狂洗劫

▲曾姓男子去年透過傳播公司叫小姐陪酒，不過事後卻強逼小姐口交還搶劫（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixbay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名曾姓男子去年9月，帶著一把空氣槍和一把開山刀，透過訊軟體向傳播公司聯繫，表示要叫小姐。傳播公司依約請花花（化名）赴約後，沒想到曾男竟持槍威脅花花幫他口交得逞，事後還逼花花用手機匯2.4萬元到他的帳號，並搶走戒指、手錶、項鍊等，花花逃脫後，緊急報警。新北地院日前依攜帶凶器強制性交等罪，判曾男應執行有期徒刑8年。

曾姓男子去年9月晚間，帶著一把空氣槍和開山刀入住汽車旅館，再用通訊軟體和傳播公司聯繫，表示要找小姐陪唱歌、喝酒，傳播公司接獲後也派遣花花赴約。沒想到花花才剛到，曾男就拿出空氣槍對著花花揮舞後，放在房間的桌上，對花花說「妳不要哭，乖乖的我不會對你怎麼樣」，並要求花花幫他口交。花花擔心若有不從，將會招致更嚴重的侵害，因此讓曾男得逞。

不過曾男對此仍不滿足，硬逼花花用手機網路銀行轉了2.4萬元給他，並要求花花交出身上的戒指、項鍊和手錶後，才心滿意足的離去，隨即將剛搶到的2.4萬全部提領出來。心有餘悸的花花逃脫後，也趕緊報警處理。

庭審時，曾男卻向法官辯稱他沒有拿出開山刀或空氣槍威脅花花，只是要找花花做性交易，原本談好的價錢是6000元，但花花卻獅子大開口要1.2萬元，他提出質疑後，花花才同意以6000元的價碼進行性交，但是花花看到他的生殖器上有入珠後，又拒絕，因此雙方並沒有進行性交易。

不過花花卻指出，曾男一開始就拿出槍來要求她口交，她照做之後，曾男卻又說他的老闆要他搶劫，事成之後會再給花花10萬元，但花花沒有相信，會照做只是因為曾男手上有空氣槍和開山刀。

法官審酌證人證詞與證據後，認為花花事後有情緒線不穩定、大聲哭泣、害怕等情緒在，且當時曾男所攜帶的開山刀和空氣槍還在當時的房間內，再加上花花在傳播公司並沒有從事性交易，當天陪唱歌喝酒的工資為1小時1200元，認定曾男犯罪屬實，不過其事後與花花達成3萬元的賠償，審酌其智識與經濟程度，分別依攜帶凶器強制性交罪，判處有期徒刑7年8月，與恐嚇罪判處有期徒刑7月，應執行有期徒刑8年，並將其空氣槍和開山刀，全數沒收。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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