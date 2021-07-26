17歲少女吐悲慘童年「哥哥侵犯我」　爸媽一聽傻了！結局竟大逆轉

▲新北市一名17歲少女控訴遭哥哥性侵，不料案情突然急轉直下...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名17歲少女日前控訴，她從9歲起遭大4歲的哥哥多次性侵，時間長達2年。哥哥大聲喊冤，稱兄妹倆雖曾一起偷看A片，但他絕對沒有亂倫性侵妹妹。不料檢警偵辦後，少女與男友分手，才改口承認是誣賴哥哥，目的只是想搬離家中、跟男友同居。

少女今年報案時表示，哥哥2013年開始對她展開長期猥褻，當時她年僅9歲，卻被舔下體、性侵多達10次，時間長達2年，連一同回到鄉下祖父母家時也不能倖免，無論如何反抗都無效。

父母接獲社工通知後，當場嚇壞。哥哥為了自證清白，不惜說出童年舊事，坦承兄妹倆小時候曾一起偷看A片，並信誓旦旦強調，絕未亂倫或性侵親妹。不過，他訊後仍被依加重強制性交等罪嫌送辦。

偵查庭前夕，少女突然坦承誣賴哥哥，原因是她當時交了男友，想搬去跟男友同居，但父母不同意，因此聽從男友提議，指控哥哥性侵，只是沒想到事情會鬧這麼大，至今不僅未能順利搬出去，又跟男友分手，所以決定說實話。

檢方一度擔心少女是受雙親壓力，不得不翻供。不過，少女多次強調，她沒被逼迫。最後，新北檢方認定少女是被男友煽動才誣告，因此近日以證據不足為由，對這位倒楣的哥哥作出不起訴處分。

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