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留美碩士試用半年遭評「不能勝任」資遣　怒告吞敗理由出爐

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲滕姓男子因不服試用期滿後遭到一銀解雇，怒提訴訟，卻反被指自我感覺良好，不易溝通。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名滕姓男子2018年6月起擔任第一銀行數據部中級專員，以月薪6.5萬元受聘，不過卻在半年試用期滿後遭到解雇，滕男不服，怒對第一銀行提告，強調自己留美返台，在相關領域更已有3年經驗，自認無「不能勝任」。一審台北地院判其敗訴，滕男不服再提上訴，高等法院審理後，依然判其敗訴。

滕姓男子2018年6月以每月薪資6.5萬，受雇於第一銀行數據部擔任中級專員，不過在半年試用期後，卻遭到第一銀行以「所擔任之工作卻不能勝任」為由，遭到資遣。

滕男不服，主張第一銀行並未具體指述其未通過考評的緣由，其被第一次訪談，就已針對部門主管的要求改善。他也主張自己曾留美取得數據分析的碩士，在相關領域更已有3年經驗，絕對沒有「無法勝任」一事，認為第一銀行在解雇他前，並未善盡舉證，僅抽象的告訴他考評未過，卻沒有提出任何具體事證，更未提供他改善工作效率的據理可行方案，認為考評標準不具體，且他不知道考評內容，即將他解雇，明顯不法。此外，滕男也向法官主張認為，適用期半年太長，對勞工顯失公平。

高等法院審理後認為，滕男主張適用期過長無效，因一銀在甄選前簡章已明載雇用契約適用期為6個月。而滕男在職期間，也曾有過3次逾時上班、3次未依規定刷卡，第一銀行在第一次面談時就已要求滕男應提升自我管理，卻辯稱自己是因為不熟悉公司附近的公車路線，所以有坐錯公車遲到的情形發生。

除此之外，相關證據更指出，滕男在建模工作輔導期間常和同事溝通不良，給人無法接受他人建議的印象，更曾多次在討論過程中因為認知不同，情緒激動，堅持己見，還反問顧問，他在美國有指導教授，「要不要寫信問他的指導教授這樣做可不可以？」，影響團隊溝通效率和共識；更曾因為占用雲端公共空間超過500G，讓系統當掉。其最後的KPI考評為更是不及格，在溝通能力上其3位主管討論後也僅給3分，並在評語寫下「與同事相處上稱和善，自我感覺良好，堅持己見，不易接受建議，專業技能有待提升」，直指他需要改善。

高等法院審理後認為一銀依績效考評等具體理由，終止與滕男的僱傭契約有效，判滕男敗訴，全案仍可上訴。

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