白嫖還扮警察洗劫韓籍應召女　賤男強辯被笑「太短小」才報復

▲韓籍應召女遭李男洗劫，李男判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子李哲維，2018年初上網找韓國籍女子性交易，卻拿假鈔付款遭察覺後拒絕交易，但李男竟持空氣槍脅迫、硬上，之後又謊稱「警察」，搶走韓女金項鍊和手機。男子遭逮後，在警方偵訊時辯稱因為先前找該名韓女交易，被笑「那話兒」短小，才決定再約一次白嫖洗劫洩憤。最高法院將李男依強盜罪判刑7年定讞。

判決指出，李男2018年1月9日下午6時許，以LINE向應召站叫小姐，韓女受指派抵達李男所在汽車旅館，表明2小時要價3萬元，李男支付5000元後，藉口現金不足，外出帶回2萬5000元假鈔交付。韓女拒絕，但李男拿出空氣槍恐嚇，硬上得逞。韓女隨後進廁所沖洗，李男則趁機搜刮財物，拿走韓女的護照與2支手機，韓女走出廁所，馬上發現手機被李男拿走，隨即指著李男的褲袋說：「My phone」，李男立刻取出空氣槍喝令說：「No Police！」李男發現韓女脖子上戴著金項鍊，也脅迫韓女交出項鍊，韓女因緊張無法解下項鍊，李男硬扯搶走，隨後跳上機車逃逸。

韓女因違法應召，不敢報案，直到10天後，馬伕因妨害風化案件遭逮捕後，才主動向警方供出李男犯行，警方持搜索票逮捕李男，並取出作案槍枝與韓女的手機；李男向警方供稱，因為先前與韓女性交易時，遭對方嘲笑「太短小」，所以才打算再約一次白嫖洩憤。而案件曝光後，又有多名應召女主動向警方報案，供出李男的其他犯行。全案經檢方偵辦後，檢方針對他白嫖洗劫韓女部分，提起公訴。

法院審理時，李男否認犯罪，但法院根據被害人的供詞與其他客觀事證，認定李男有罪。一審將他判刑6年與1年2月、1年2月部分得易科罰金。案件上訴二審，高等法院審理後，改認定李男犯「加重強盜」、「詐欺得利」等罪，改重判有期徒刑7年，另外詐欺、竊盜、毒品等罪，分別判刑4月、5月、3月，均得易科罰金，這部分先行定讞。全案再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。