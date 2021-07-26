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懷孕OL被4同事勸酒！喝一口陷迷糊「站都站不穩」下秒被拉到摩鐵

▲廣州一女子懷孕三個月參加團建被勸酒。（圖／翻攝自影片）

▲廣州一女子懷孕三個月參加團建被勸酒。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州一劉姓女白領氣憤爆料稱，她懷孕3個月，日前參加公司的員工聚餐時被勸酒，還險些遭到性侵，事後公司竟還想開除自己。她控訴，當晚自己只喝了一小口啤酒，下秒就迷迷糊糊站不穩，肯定被下藥了。

據《廣東台》報導，劉女稱，當時自己與公司4人一起吃晚飯，但因為自己已經懷孕3個月了，不能喝酒，期間只喝了飲料，但中途從洗手間回來後，被在場的人勸喝了一口啤酒。她回憶，「肯定是在我杯子裡放什麼東西，因為那小杯啤酒，導致我迷迷糊糊的不清醒，連站都站不穩的狀態。」

劉女表示，在她感覺神志不清後，被其中一名包工頭帶去了摩鐵，一開始的時候因為忌憚對方，並沒有第一時間報警。她描述，被帶到飯店後，自己不斷警告對方，嚴厲要求送自己回住處，侵害才沒有得逞，不然後果可能已經不敢想象了。

之後，劉女報警。沒想到，報了警之後公司非但沒有站在劉女這一邊，而是要把她開除。她表示，「公司說事情鬧到派出所去了，甲方以及全公司都知道這個事情了，我們也要給對方一個交代，現在是如果妳不同意申請主動離職，那可以，我們公司就開除妳。」

對此，涉事公司浙江中壵建設有限公司回應，劉女能力不足，個中的糾紛也損害了公司形象，「她要談補償，要去仲裁都可以，我就想給她一個台階下，談好自己主動離職。」

目前，白雲區江高鎮勞動中心已經介入協調。

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