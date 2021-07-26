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4度酒駕破相留疤挨罰28萬　向法官哭窮喊有老母要養慘被打臉

▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲江姓男子去年12月在薑母鴨店喝完啤酒後騎車發生擦撞，被查出根本就是酒駕慣犯。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／台中報導

江姓男子去年12月在薑母鴨店喝下啤酒後，酒後騎車，在行經彰化員林大同路1段與員東路2段路口時，和一台小客車碰撞，慘遭公共危險罪移送，事後更被查出是酒駕累犯，光有案紀錄就高達3次，遭判刑6月，併罰金10萬元，得易科罰金。江男不服再提上訴，向法官哭窮，指出家中有60歲母親要養，他收入又不穩定，實在無力負擔罰金，懇請法院從輕發落，被台中高分院駁回。

江姓男子去年12月晚間7時許，在彰化一間薑母鴨店喝啤酒，晚間9時許騎車離開，隨後在大同路一段與員東路二段路口，和小客車發生碰撞，酒測更驗出其酒精濃度高達1.35毫克，遠超過每公升0.25的標準，被警方依公共危險罪送辦。

一審時，法官更查出江男根本是酒駕慣犯，光有案紀錄的次數就高達3件，最近的一次紀錄是在2018年5月，遭判有期徒刑3月，以易科罰金執行完畢，認為其在服刑結束後5年內仍故意再犯，符合累犯要件，其未能記取教訓，顯近期對刑罰反應力薄弱，對其加重判刑，判其有期徒刑6月，併10萬元罰金，得易科罰金，以1000元折算一日。若江男不想坐牢，必須面對共28萬元的罰金。

江男不服再提上訴，這次他向法官哭窮，企圖博取同情。他強調，他深知酒後不能騎車，自己也因此破相留疤，讓他相當懊悔，事後他也時時警惕自己不可再犯，但因為他是單親家庭，家裡只剩他和60幾歲的母親相依為命，母親年事已高沒有工作，他擔任臨時鐵工，月入26K，僅能勉強生活，實在無力負擔如此鉅額的罰金，懇請法官從輕發落，他絕對真心悔改絕不再犯。

不過法官認為江男已有3次酒後駕車的前科，對個人酒精代謝快慢和須要相當之休息時間，有一定認知，其2年前才被判有期徒刑3月，剛以易科罰金執行完畢，未能警惕就再度犯案，法院已經3次給予得易科罰金刑度的機會，仍無法對江男產生教化或有所警惕，顯見其對酒後駕車將有可能對公眾造成危害，仍心存僥倖，認為其請求無理由，駁回其上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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