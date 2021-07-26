誆女同事「妳氣場不好」幫淨化　渣男帶她回家性侵下場曝

▲黃男向女同事稱「氣場不好」，會影響與男友感情，竟稱可淨化而性侵她。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

劣！黃男邀約公司女同事餐敘，吃完飯向女同事稱「妳氣場不好，可幫妳淨化」女同事不疑有他，便與他返回大同區住處。沒想到黃男關上門後露出狼形，要求女方脫去全身衣物，遭拒絕後竟強行指侵得逞。女生事後報警提告，士林地檢署依強制性交將黃男提起公訴。

今年1月中，黃男邀約同公司袅袅婷婷女同事菲菲（化名）一起吃晚餐。吃飯過程中，黃男語重心長向菲菲表示「妳氣場不好，會影響與男友感情」，更進一步稱「吃完飯後可以到我家幫妳淨化！」菲菲深信不疑與黃男一起返回他住處。

披著羊皮的黃男，進房後要求菲菲將全身衣服脫光，以利全身淨化，菲菲被這樣的要求瞬間嚇傻，更拒絕脫衣。惱羞的黃男命令菲菲躺在床上，將菲菲肩膀壓住，伸出狼手來回撫摸菲菲小腿、大腿內側，以手隔著內褲插入陰道內，強制性交得逞。

菲菲遭侵犯後三步併兩步逃跑，同時打電話向林姓友人表示自己遭同事侵犯的可怕的事情，在友人勸導下，菲菲傷心地去警局報案提告，甚至在事後因身心受創產生傷害自己的行為，被診斷出罹有急性壓力反應。

偵查時，黃男坦承犯行，檢察官根據菲菲與友人聯繫的通話紀錄、案發現場監視器畫面及菲菲到醫院的求診紀錄，認定黃男以強暴、脅迫違反菲菲意願性侵得逞，依《強制性交罪》將他提起公訴。

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