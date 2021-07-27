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衛武營公共鋼琴73天重回廣場！手噴酒精+固定清消　盼不用再搬走

▲▼高雄衛武營重新對外開放，相隔73天的「公共鋼琴」搬回榕樹廣場。（圖／衛武營提供）

▲高雄衛武營重新對外開放，相隔73天的「公共鋼琴」搬回榕樹廣場。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

防疫警戒降為二級，高雄衛武營國家藝術文化中心今（27）日重新對外開放，第一件事決定把相隔73天的「公共鋼琴」搬回榕樹廣場，讓民眾能繼續在此彈琴。而針對防疫，衛武營表示除了提供酒精，讓民眾演奏前後消毒雙手，也會有工作人員固定清消，盼望未來這台鋼琴「永遠不用再搬走」。

▲▼高雄衛武營重新對外開放，相隔73天的「公共鋼琴」搬回榕樹廣場。（圖／衛武營提供）

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▲衛武營「公共鋼琴」搬回榕樹廣場，開放民眾自由即興彈奏。（圖／衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，這台「公共鋼琴」從2019年3月31日上午11點誕生於此，對衛武營來說意義重大，是作為「眾人的藝術中心」的精神象徵，開放讓路過的民眾都能自由彈奏，許多音樂家也曾在這裡即興演出，「沒有琴音的榕樹廣場，就不是榕樹廣場，對衛武營而言也像少了什麼」。

而今年5月中疫情警戒三級時，場館公共空間暫時關閉，公共鋼琴也被迫先搬走。簡文彬說，當中央在上週宣布7/27疫情警戒降為二級後，第一個決定就是把公共鋼琴搬回來，相隔73天後重新回到榕樹廣場，以後從早上8點到晚上11點，榕樹廣場都會充斥鋼琴的聲音，他期盼「未來可以不用再推走」。

▲▼高雄衛武營重新對外開放，相隔73天的「公共鋼琴」搬回榕樹廣場。（圖／衛武營提供）

▲衛武營藝術總監簡文彬彈奏公共鋼琴。（圖／衛武營提供）

不過針對民眾擔憂增加「接觸傳染」風險，簡文彬也說明防疫措施，在公共鋼琴都有標示警語，包括請來訪的民眾都要佩戴口罩，旁邊也提供消毒酒精，請民眾在使用公共鋼琴前後都「消毒雙手」，而場館工作人員也會針對鋼琴定時進行清消；另外雖然在戶外空間，但聆聽時也請大家保持社交距離，以免群聚。

他也強調，公共鋼琴旁邊提供的酒精，是給民眾消毒雙手使用，因此提醒「不要用酒精來噴灑鋼琴」以免對材質造成損壞，鋼琴本身會由工作人員定時清消。

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