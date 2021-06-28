　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《勸世三姊妹》狂唱髒話「8字狂噴」！被轟教壞小孩　衛武營回應了

▲地址被寫進國罵「勸世歌」，劇團開場曲引起爭議 。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

▲劇團開場曲狂噴髒話，引起爭議 。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company／下同）

 記者陳致平／綜合報導

「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號的宋德正先生嗎？」音樂劇團躍演24日在粉絲專頁發表音樂劇《勸世三姊妹》讀劇音樂會開場曲，歌曲以台語創作，內容配合情節需要之處則是以大飆國罵，其中更出現多次「我X恁祖嬤XXX」引發爭議。有不少網友認為，作品竟然能登上國家藝術音樂殿堂衛武營？對此，衛武營也回應，民眾的反應與建議會是未來調整修正的重要參考。

音樂劇團躍演日前在臉書上公布開場曲，詞曲節奏強烈、用詞辛辣。這首歌是劇中女主角宋國珍看見多年前拋家棄子的爸爸宋德正時所唱的歌曲，歌詞描繪女主角因為父親欠下鉅額賭債、拋妻棄子，為了家計落入紅塵陪酒討生活，以激昂的歌聲唱出對父親、對生活、對命運隱忍多年的不甘、委屈，同時也是一首和解之作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，開場曲遭到不少網友抨擊，認為內容不適宜登上國家級表演廳，大量國罵更會教壞小孩。此外，歌詞中出現的地址「雲林虎尾鎮虎寮興中里177號」，地址現居一位70歲的老先生，對於歌曲中的批評和指控覺得相當委屈，已對家族造成困擾，希望劇團能更改、並道歉。

▼歌詞中出現「你放某放仔放一堆債，作你逍遙展風神」，女主角宋國珍以歌唱出對浪子父親拋家棄子的怨懟之情。

▲地址被寫進國罵「勸世歌」，劇團開場曲引起爭議 。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

▲地址被寫進國罵「勸世歌」，劇團開場曲引起爭議 。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

《勸世三姊妹》的導演曾慧誠則在第一時間於臉書上道歉，由於創作上的疏忽，造成居民極大的困擾，感到相當抱歉，並再一次強調「這是個虛構的故事」，一切情節只是傳達故事所使用的手法。除此之外，更解釋了音樂劇的概念，其中選擇的元素和取材是為了刻劃角色，讓大家看見一位存在這個社會裡的女性。

對於觀眾對語言使用適宜性的問題，曾慧誠解釋，歌詞是為了鋪陳女主角的生命經驗，繼而帶領觀眾共感劇中角色的生命經驗，「試著從不同面向去了解這一個人，而不是單純用會不會說髒話去論斷」。

目前，躍演劇團已在臉書、IG、Youtube原貼文處加上更新說明，未來版本也會針對有爭議處進行修改。

不過網路上也出現另一種聲音，有網友認為，「道德魔人，那些批評國罵不好的人與其在那邊說台語髒話很髒的人，怎麼不去轉向理解為何台語會有這麼多看似粗俗的語言其背後代表的意義是什麼」、「藝術源於生活！粗鄙的人看什麼都粗鄙」。

也有網友認為，「這首歌是神曲，讓人跪拜不停的神曲」，「有黃妃《追追追》這首歌的暢快感跟音樂性」，希望歌曲能夠重新上架」。

衛武營對於場館中舉辦的各項演出節目的展演形式，以尊重藝術創作自由為前提，給予藝術家最大的創作空間。我們深知眾人對場館的期望，感謝各界的善意建議與提醒，衛武營團隊會持續努力，打造一個尊重不同群體和個人、同時展現多元文化的藝術平台。

ET快訊
曾載Delta確診祖孫回屏東！新北計程車司機PCR結果出爐
台北第一間「知名麻辣鍋店」熄燈　拆招牌永久停業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

音樂劇狂唱髒話「8字狂洩」！被轟教壞小孩　衛武營回應了

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

深U正妹穿超緊身小背心逛超市　踮腳拿貨「半球狂晃」畫面瘋傳

台北第一間「無老鍋」正式熄燈　北上10年拆招牌永久停業

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　「專車急送屏東」助抗Delta病毒

載祕魯返台染Delta祖孫回屏東！小黃司機：有在關廟休息站上廁所

聯亞二期中和抗體「效價偏低」　實驗主持人：仍有機會通過EUA

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」：明天挑戰70大關

快訊／潮境公園擠爆！　基隆海科館28日起「禁止人車進入」

恩主公高雄確診案挨轟！陳其邁公開感謝他們配合：請別獵巫

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

柴犬坐車獨占座椅間縫隙當寶座　臉擠成像方形吐司...舒服到睡著

音樂劇狂唱髒話「8字狂洩」！被轟教壞小孩　衛武營回應了

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

深U正妹穿超緊身小背心逛超市　踮腳拿貨「半球狂晃」畫面瘋傳

台北第一間「無老鍋」正式熄燈　北上10年拆招牌永久停業

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　「專車急送屏東」助抗Delta病毒

載祕魯返台染Delta祖孫回屏東！小黃司機：有在關廟休息站上廁所

聯亞二期中和抗體「效價偏低」　實驗主持人：仍有機會通過EUA

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」：明天挑戰70大關

快訊／潮境公園擠爆！　基隆海科館28日起「禁止人車進入」

恩主公高雄確診案挨轟！陳其邁公開感謝他們配合：請別獵巫

音樂劇狂唱髒話「8字狂洩」！被轟教壞小孩　衛武營回應了

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

女兒懷裡拉衣吸奶...許孟哲癢到尖叫！　曝奇妙感受：推薦爸爸試試

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

珉娥男友發聲強調「沒劈腿」！　親曝交往時間線：別再散播謠言

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

聯亞疫苗稱可對抗Delta　專家點出隱憂

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

深U正妹超市拿貨「狂晃」畫面瘋傳

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

載祕魯返台祖孫回屏東！司機：在關廟休息站上廁所

Delta入侵　指揮中心宣布「新指示」

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　專車急送屏東

聯亞和抗體效價偏低　實驗主持人這麼說

不是用嗅覺判斷！Delta「新5大症狀」曝光

更多熱門

相關新聞

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

躍演VMTheatre Company音樂劇團6月24日在粉絲專頁發表音樂劇「勸世三姊妹」驚天地泣鬼神的開場曲，內容除嗆辣國罵外更是台味十足，瞬間爆紅引起話題，但因內容「雲林虎尾興中里」確有其地址，里長蔡添丁氣憤表示，尊重創作，但里民感覺受辱、真實屋主也抗議，要求劇團在臉書及登報道歉，否則不排除提告。

藝文冰凍期到10月？特別方案助陣

藝文冰凍期到10月？特別方案助陣

衛武營總監說明「閉館消毒」原因

衛武營總監說明「閉館消毒」原因

衛武營急發「閉館公告」大消毒

衛武營急發「閉館公告」大消毒

表團再重創！三館破百場節目影響

表團再重創！三館破百場節目影響

關鍵字：

衛武營音樂劇勸世三姊妹躍演劇團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

她4優點激推「用清水洗澡」網吵翻！醫認證：只限3種人

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

有綠卡不回美國打疫苗！阿Ben曝原因

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面