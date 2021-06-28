音樂劇狂唱髒話「8字狂洩」！被轟教壞小孩　衛武營回應了

▲劇團開場曲狂噴髒話，引起爭議 。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company／下同）

記者陳致平／綜合報導

「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號的宋德正先生嗎？」音樂劇團躍演24日在粉絲專頁發表音樂劇《勸世三姊妹》讀劇音樂會開場曲，歌曲以台語創作，內容配合情節需要之處則是以大飆國罵，其中更出現多次「我X恁祖嬤XXX」引發爭議。有不少網友認為，作品竟然能登上國家藝術音樂殿堂衛武營？對此，衛武營也回應，民眾的反應與建議會是未來調整修正的重要參考。

音樂劇團躍演日前在臉書上公布開場曲，詞曲節奏強烈、用詞辛辣。這首歌是劇中女主角宋國珍看見多年前拋家棄子的爸爸宋德正時所唱的歌曲，歌詞描繪女主角因為父親欠下鉅額賭債、拋妻棄子，為了家計落入紅塵陪酒討生活，以激昂的歌聲唱出對父親、對生活、對命運隱忍多年的不甘、委屈，同時也是一首和解之作。

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然而，開場曲遭到不少網友抨擊，認為內容不適宜登上國家級表演廳，大量國罵更會教壞小孩。此外，歌詞中出現的地址「雲林虎尾鎮虎寮興中里177號」，地址現居一位70歲的老先生，對於歌曲中的批評和指控覺得相當委屈，已對家族造成困擾，希望劇團能更改、並道歉。

▼歌詞中出現「你放某放仔放一堆債，作你逍遙展風神」，女主角宋國珍以歌唱出對浪子父親拋家棄子的怨懟之情。



《勸世三姊妹》的導演曾慧誠則在第一時間於臉書上道歉，由於創作上的疏忽，造成居民極大的困擾，感到相當抱歉，並再一次強調「這是個虛構的故事」，一切情節只是傳達故事所使用的手法。除此之外，更解釋了音樂劇的概念，其中選擇的元素和取材是為了刻劃角色，讓大家看見一位存在這個社會裡的女性。

對於觀眾對語言使用適宜性的問題，曾慧誠解釋，歌詞是為了鋪陳女主角的生命經驗，繼而帶領觀眾共感劇中角色的生命經驗，「試著從不同面向去了解這一個人，而不是單純用會不會說髒話去論斷」。

目前，躍演劇團已在臉書、IG、Youtube原貼文處加上更新說明，未來版本也會針對有爭議處進行修改。

不過網路上也出現另一種聲音，有網友認為，「道德魔人，那些批評國罵不好的人與其在那邊說台語髒話很髒的人，怎麼不去轉向理解為何台語會有這麼多看似粗俗的語言其背後代表的意義是什麼」、「藝術源於生活！粗鄙的人看什麼都粗鄙」。

也有網友認為，「這首歌是神曲，讓人跪拜不停的神曲」，「有黃妃《追追追》這首歌的暢快感跟音樂性」，希望歌曲能夠重新上架」。

衛武營對於場館中舉辦的各項演出節目的展演形式，以尊重藝術創作自由為前提，給予藝術家最大的創作空間。我們深知眾人對場館的期望，感謝各界的善意建議與提醒，衛武營團隊會持續努力，打造一個尊重不同群體和個人、同時展現多元文化的藝術平台。