《勸世三姊妹》讀劇音樂會飆國罵還洩真實地址　衛武營道歉了



▲《勸世三姊妹》讀劇音樂會衛武營4月演出場次。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者洪靖宜／高雄報導

音樂劇團躍演24日在粉絲專頁發表音樂劇《勸世三姊妹》讀劇音樂會開場曲，歌曲以台語創作，內容配合情節需要之處則是以大飆國罵，其中更出現多次「我X恁祖嬤XXX」，還描述出雲林某戶的住址，引發爭議。衛武營國家藝術文化中心表示，當時未在第一時間鄉現牽涉真實人事物，要求劇團修改內容，特別向居民致歉。

▲音樂劇「勸世三姊妹」開場曲，因內容確有其地址，引起當地里民及真實屋主不滿。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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音樂劇《勸世三姊妹》開場曲，開頭就是一名女子詢問男子「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里1XX號」，男子回答是後，女子飆出7字國罵後開始演唱，內容除嗆辣國罵外更是台味十足，瞬間爆紅引起話題，但因內容「雲林虎尾興中里」確有其地址，引發當地里長抗議；國罵部分網友則是反應兩極，有人覺得雖然是髒話，但飆罵出口的氣勢與搭配合音與樂曲創作來講成為相當和諧的作品，很不簡單。不過也有人覺得國罵無法接受、壞榜樣，此部音樂曲今年4月曾在衛武營演出。

衛武營國家藝術文化中心指出，《勸世三姊妹》讀劇音樂會開場曲於衛武營拍攝，該影像為5月初劇團在臺北華山劇場非公開排練錄影，排練內容與4月11日於衛武營演出相同。對於作品中涉及他人隱私的不慎，歌詞提及的地址有實際住戶，衛武營未於4月演出時第一時間發現牽涉真實人事物，並請劇團修改內容，為此向受影響的居民致歉。

▲《勸世三姊妹》讀劇音樂會衛武營4月演出場次。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

同時，衛武營與劇團溝通，劇團於Facebook上發布道歉聲明，劇團代表也直接與受影響居民致歉，此外，也將涉及個人隱私的影片下架修正。日後會以更嚴謹的態度與各表演團隊共同規劃執行各式節目，謹慎確認真實人地事物的使用，積極避免造成社會大眾不必要的困擾。

衛武營表示，《勸世三姊妹》在創發過程中，創作者對臺灣傳統民間文化、常民生活進行大量田調，企圖於作品中深度呈現社會的多樣生活。這次披露之影片是全劇16首歌曲之一，並非作品之完整演出。「讀劇音樂會」的性質是「階段性呈現」，目的是透過演唱部分歌曲、朗誦劇本等，來探究對話、流動感與其他劇場元素是否需要調整，並從演後座談、評論等獲得意見回饋，以便作品在正式推出前能夠反覆修正，獲致最理想的樣貌。民眾的反應與建議，將是調整修正的重要參考。

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