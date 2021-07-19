衛武營「梅花座」開賣下半年節目！趁閉館期優化⋯連廁所都升級

▲迎接降級開館！衛武營宣布下半年節目將啟售。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情三級警戒以來，表演場館關閉長達2個多月，衛武營國家藝術文化中心今（19）日公布下半年節目，8大系列包括旗艦製作、戲劇、舞蹈、音樂、馬戲等，7/26開放會員優惠、8/2全面啟售。衛武營藝術總監簡文彬也透露，初步規劃以「梅花座」來售票，而場館不對外開放的這段期間，也做了許多優化，連廁所都趁機升級，期望為觀眾帶來更良好的場館體驗。

衛武營下半年節目活動，8 大系列包括「旗艦製作」、「舞蹈精選」、「音樂精選」、「戲劇精選」、「週年慶3.0」、「高雄雄厲害」、「衛武營馬戲平台」、「WOW高雄2021世界女性藝術節」共30檔節目活動59場演出。

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●旗艦製作

▲皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》再度由簡文彬指揮（圖／衛武營提供）

在「旗艦製作」方面，今年適逢阿根廷國寶級探戈音樂作曲家皮亞佐拉百年誕辰，衛武營推出旗艦歌劇《被遺忘的瑪麗亞》。而先前普契尼歌劇《杜蘭朵》指揮簡文彬、導演黎煥雄也再度攜手，睽違17年重現經典作品貝里尼歌劇《諾瑪》，旅義女高音左涵瀛再度擔任女主角諾瑪。

●舞蹈精選

▲周書毅✕鄭志忠《阿忠與我》。（圖／攝影陳長志，衛武營提供）

而在「舞蹈精選」中，由衛武營駐地藝術家周書毅、劇場工作者鄭志忠共創《阿忠與我》，不同身體條件的表演者，藉由作品開啟人我、對等與不對等的綿長對話和辯證。另外布拉瑞揚舞團推出《沒有害怕太陽和下雨》，再度深入原鄉部落田調，從阿美族「巴卡路耐」的成年前訓練習俗，探索每個人心中「成為想成為的人」的一輩子課題。蒂摩爾古薪舞集《kemeljang.知!所以?》kemeljang為排灣語了解之意，作品融合手語演出，找尋不同表達型式中，理解二字的真意。

▲布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》。（圖／攝影劉振祥，衛武營提供）

●音樂精選

衛武營下半年音樂精選，首先呈現NSO開季音樂會，包括才華洋溢的小提琴家陳銳、荷蘭實力派指揮大師迪華特（Edo de WAART）和NSO國家交響樂團聯袂登台，帶來全場柴科夫斯基經典曲目。而南管名家王心心繼《琵琶行》後，再度與藝術大師林懷民合作，重新詮釋文學經典的《王心心吟唱─長恨歌》。

▲NSO開季音樂會，NSO國家交響樂團。（圖／攝影鄭達敬，衛武營提供）

另三金得主音樂製作人陳建騏《一人之海》音樂會，首度登上故鄉高雄衛武營音樂廳，將20年創作精華重新編曲加入管絃樂等。國際頂尖室內樂團美國林肯中心室內樂協會，由靈魂人物鋼琴家吳菡、大提琴家大衛．芬柯（David FINCKEL）領軍，今年推出《跨越百年的浪漫》、《歐陸的古典與浪漫》音樂會，將演出貝多芬、布拉姆斯等名家作品。

▲音樂家郭芝苑。（圖／衛武營提供）

適逢大師級作曲家郭芝苑百歲誕辰，其創作影響當代臺灣音樂發展甚深，《大師風華－郭芝苑百歲冥誕紀念音樂會》由國立臺灣交響樂團演出大師名作。法國管風琴家提耶里‧艾斯卡許（Thierry ESCAICH）將與NSO國家交響樂團、指揮準．馬寇爾（Jun MÄRKL）合作《法蘭西琴緣》音樂會，曲目包含法國作曲家白遼士、浦朗克及艾斯卡許的經典作品。

●衛武營3週年慶

10月也將舉行衛武營開幕三週年的「衛武營週年慶3.0」，Open House有一探劇場奧秘的《萬衛三路》、讓素人歌手大展歌喉的《武營歐普拉》、打開幻想世界的舞鈴劇場《VALO首部曲-阿米巴》、用音樂也能鬥嘴的《提琴鋼琴鬥嘴鼓》、與眾人一起High的《眾人的搖擺》、衛武營榕樹廣場化身夜店的《電音Party》等。

●戲劇精選

▲唐美雲歌仔戲團推出《光華之君》。（圖／衛武營提供）

「戲劇精選」方面，由唐美雲歌仔戲團推出《光華之君》，文本取材自日本文學經典《源氏物語》，唐美雲將飾演經典人物光源氏，與京劇小天后黃宇琳跨界尬戲，在愛恨嫉妒各種人間七情六慾間擺盪。而國光劇團《快雪時晴》從書聖王羲之〈快雪時晴帖〉發想，敘述東晉大將張容以鬼魂之身跨越五朝代追尋摯友信帖，穿梭大江大海探問家國歸處何在，映照當今的身分認同追尋的故事。

▲國光劇團《快雪時晴》。（圖／衛武營提供）

吳興國推出經典復刻參號作品《蛻變》，改編自西方文學名著卡夫卡（Franz KAFKA）的《變形記》，2013年受邀至英國愛丁堡藝術節開幕首演，吳興國一人在多個角色中轉換，搭配多媒體影像打造充斥奇異荒謬，細膩迷人富詩意的獨腳戲。

▲吳興國經典復刻參號作品《蛻變》。（圖／攝影胡福財，衛武營提供）

奇巧劇團胡撇仔系列第三號作品《二郎哮天》，將線上遊戲中「二周目」概念導入，從雙角色獨立視角敘事輪番搬演，一窺雙角色內心與天神交戰的奇幻世界，在人、神、妖「三界」共存時代探尋自我。

江之翠劇場《行過洛津》改編自國家文藝獎得主施叔青「臺灣三部曲」之首部小說，以清嘉慶咸豐年間的鹿港為背景，透過實驗戲劇結合南管戲曲，呈現梨園戲子許情50年間，三進三出洛津，身不由己的人生經歷，鋪展出個人與鹿港的興衰變幻。

●衛武營馬戲平台

今年衛武營馬戲平台，將搖身一變將推出現場、數位空間系列的全方位馬戲體驗，包括多個臺灣製造的全新創作，將於不同的空間首次發表。而首次於平台亮相的創造焦點，《#Since1994》將帶來「女馬系列」，從女性視角思考「自己」，藉由自己的衣櫃，借鏡當代社會對於審美觀、身體自主、刻板標籤及道德標準的定義，透過馬戲特技詮釋對於女性的看法與想像。

▲「2021衛武營馬戲平台」創造焦點女馬系列《#Since1994》。（圖／衛武營提供）

●WOW高雄2021世界女性藝術節

衛武營今年更與英國WOW基金會（The Women of the World Foundation）合作，舉辦「WOW世界女性藝術節」，以創造連結對話、換位同理、歡慶共創等核心精神，廣邀各種專業與世代女性，透過線上和線下方式齊聚衛武營，參與演講、演出、參與式對談、工作坊等活動，跳脫框架實踐多元平權價值，開創嶄新視野與觀點。

衛武營下半年早鳥優惠75折將分為兩波開賣，首波9檔節目會員優惠在7月26日（一）中午12點起跑，8月2日(一)全面啟售；第二波17檔節目9月30日（四）中午12點開放會員購票，一般觀眾可於10月7日（四）起購票。

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