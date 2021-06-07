藝文冰凍期恐到10月？朱宗慶坦承「擔心倒閉」　說明特別方案2.0

▲國表藝三館一團推「特別方案2.0」，與表演團隊一起度過藝文寒冬期。（資料圖／兩廳院）

記者林育綾／台北報導

藝文團體自疫情警戒二級起就陷入「冰凍期」！國家表演藝術中心朱宗慶董事長也坦承「很擔心有些團體會倒閉」，今（7）日他親自說明「特別方案2.0」來支持表演團體，也強調，閉館不等於所有事情都要進到冰箱，還是要在符合防疫原則下「動起來」，以免等疫情緩解後，那些被放到冰箱的就「過期了」。

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▲國表藝中心三館一團共推「特別方案2.0」。（圖／國家表演藝術中心）

全國三級警戒延長至6/28，而藝文團體在5/11二級時就已受到重創；即使未來疫情緩解降為二級，許多表演仍會受限於空間限制人數規範，對於進行演出相當不利，勢必會持續衝擊藝文產業。指揮中心估計，10月底才能讓6成人口打完第一劑疫苗，而有些專家則認為可能更久，換言之「冰凍期」可能比去年更甚。

▲國表藝中心三館一團共推「特別方案2.0」。（圖／國家表演藝術中心，下同）

雖然文化部已經啟動紓困，但朱宗慶坦承，還是很擔心有些藝文團體會因此倒閉，不過作為國家表演藝術中心董事長，他呼籲藝文界此時此刻更應該「同心同在」。號召國表藝三館一團包括兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營、國家交響樂團，推出「特別方案2.0」，除了延續去年的1.0基礎，透過場租減免等措施穩住當下；2.0則進一步透過研發孵育計畫，為表演藝術界「儲備未來」。

「特別方案2.0」將以「兩道支撐、三道推進」的5項具體方針推動，包括：

1、減免場租及佣金：延長「特別方案1.0」的場租、售票系統佣金減免措施與期程。

2、受疫情影響的節目協助延後：在未來可以演出時，將以國內依靠售票為主要收入的團體為優先，協助演出檔期安排。

3、全力投入資源，在不違反防疫原則下支持國內製作、深化與研發，例如能夠啟動遠距、居家的前期製作。

4、同時強化孵化及人才儲能，擴增數位觀演平台。

5、串連北中南共推數位文化行動計畫。

▲「特別方案2.0」計畫陪伴表演團體度過冰凍期、解封期、活化期。（圖／國家表演藝術中心）

其中兩廳院發起的「雨天，我們撐傘」方案，也是率先拋磚引玉，讓觀眾可以將退票轉捐節目主辦單位，以行動支持藝文團體，有別於去年都是直接將退票金額給觀眾。而目前該方案共有36檔節目、32個團隊受到幫助，預估接下來會開放226個團體接受支持。

此次的「特別方案2.0」，計畫在「冰凍期」能透過陪伴、支持，穩定臺灣表演藝術界士氣；在「解封期」配合政府防疫政策步調及防疫措施重啟劇場，適時啟動振興計畫；在「活化期」因應臨場演出與數位並進趨勢，帶動多元可能、加乘發展效應。