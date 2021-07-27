　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悍女上演「東京甩尾」　警手掛車窗攔不住...毒鴛鴦下場曝！

▲▼毒品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吸毒情侶檔車上載具有殺傷力槍枝，遭警攔查竟出手攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

因吸毒遭通緝的廖男與李姓女友2人在新北淡水區遭警攔查，李女見狀擔心車上4把手槍、子彈及毒品遭發現，竟趁警方不注意跳上駕駛座開始在馬路上亂開。員警試圖伸手破窗試圖阻攔，卻遭凶悍的李女撞倒，直到她與民眾發生車禍才停下車。士林地檢署依槍砲、毒品等起訴廖男；李女則依毀損及妨害公務遭起訴。

廖男、李女2人各自都有吸毒，去年5月21日在新北市三重購買13包安非他命毒品，又往北市北投中央北路購買4把改造手槍以及制式、非制式子彈58顆、散彈4顆，身上也帶著15萬多元現金，以及磅秤，的分裝袋等物品，打算要進行毒品交易，但沒想到在淡水中正路遭2名騎機車的員警攔查，廖男通緝犯身分當場被識破遭逮。

事跡敗露後，李女趁沒人注意跳上駕駛座踩油門想落跑，張姓員警立刻騎著警用機車追上去，沒想到瘋狂的李女開車竟直接衝撞警車，導致張警連人帶車摔在地，但他立刻起身、伸手破窗抓住方向盤，試圖阻止李女逃逸行為，又遭李女猛踩油門將他拖行，導致他整個人從內側車道衝向人行道，再迴車由人行道衝回車道，直到李女撞上順行車道的小客車為止。張警因此手擦傷，超衰的羅姓車主車輛後車廂、後保險桿、鈑金、右後車門也遭損壞。

隨後支援的警力也到場，李女又以暴力拒捕抗拒警方，導致廖姓員警左手受傷。警方隨後將2人逮捕，更在車上搜出13包安非他命毒品純質淨重約62公克、4把改造槍枝、58顆子彈、4顆散彈及現金15萬餘元、手機9支、帳冊、點鈔機、磅秤、夾鏈袋、玻璃球吸食器等物。

檢察官偵查後，認定廖男違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，李女撞傷員警，涉犯行害公務、毀損等罪，依法提起公訴，由於2人前案徒刑執行輔完畢，5年內再犯，均為累犯，建請法院加重其刑。

老闆說火災是誤傳！傳道士死前4分13秒影像曝：跑了罰錢不跑會死

彰化市地標防疫旅館惡火奪4命　喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝

ET快訊
郭婞淳抓舉103公斤！刷新奧運紀錄　東奧首金就快到手
快訊／郭婞淳第1把抓舉100公斤成功　輾壓穩居第1
快訊／林新男護理師染疫匡列破1300人　PCR採檢出爐
他打完2劑AZ卻收到簡訊「要打第3劑？」　網：我連第一劑都沒
快訊／北市+5「3人無症狀」　12區確診分布出爐
LIVE／AIT油漆工打2劑BNT仍確診　柯文哲最新說明
快訊／新北公布最新確診足跡　家樂福待30分鐘
快訊／二級警戒「下班別群聚」　侯友宜：我會去查
郭婞淳第1把抓舉設定100公斤鎖定第1　第2把可望拚破奧運紀
有高端可選！　高嘉瑜火速取消AZ：等待施打高端
20歲就能選高端！預約平台「可以單勾」　網實測傻了：怎麼沒B
快訊／新北＋4「三重、新莊各2例」　皆為新增個案
LIVE／警戒降二級首日「新北＋4」　侯友宜最新說明
王定宇爆「超過150萬劑疫苗」抵台！陳時中回應藏玄機
戴資穎PO「6秒焦慮片」問一句話　5分鐘萬人挺爆
疫苗平台新增高端　周玉蔻歡呼成功預約：感動的時刻
郭婞淳出賽拚奪金！　陳時中笑稱：請個假也要看
南京封控升級！關閉KTV、電影院　Delta釀本土確診破百
要送9友邦高端疫苗　陳時中回應了
新竹30多歲男跑北市聚會　和朋友雙雙染疫
民調僅63分！陳時中「盼分數高一點」：大家已非常努力
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我需要用錢」網婆一句話　他奔銀行匯3.1萬美元...警苦勸夢醒了

臉書平台賣二手3C「收錢不出貨」　19歲男得手19萬

悍女上演「東京甩尾」　警手掛車窗攔不住...毒鴛鴦下場曝！

田中央驚見地獄使者！七爺、八爺牽鬼娃　鎮煞除疫成另類景點　

被追撞無感！他幾天後收罰單傻爆眼　對方乘客一句話結局反轉

14歲才女墜河亡原因成謎！校方：當天與同學練舞PO網　查有無霸凌

「連結一次2100」警上門驚見60歲賣淫女　垃圾桶搜出保險套

快訊／千萬超跑麥拉倫毀了！疑變換車道不慎　國道3車連環撞

狗狗長「拳頭大」腫瘤還滲血…主人殘忍丟路邊等死！暖警心疼拯救

情侶溪邊吵架男竟跳水失蹤悄回家　23勇消暗夜搜尋被耍1.5小時

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

「我需要用錢」網婆一句話　他奔銀行匯3.1萬美元...警苦勸夢醒了

臉書平台賣二手3C「收錢不出貨」　19歲男得手19萬

悍女上演「東京甩尾」　警手掛車窗攔不住...毒鴛鴦下場曝！

田中央驚見地獄使者！七爺、八爺牽鬼娃　鎮煞除疫成另類景點　

被追撞無感！他幾天後收罰單傻爆眼　對方乘客一句話結局反轉

14歲才女墜河亡原因成謎！校方：當天與同學練舞PO網　查有無霸凌

「連結一次2100」警上門驚見60歲賣淫女　垃圾桶搜出保險套

快訊／千萬超跑麥拉倫毀了！疑變換車道不慎　國道3車連環撞

狗狗長「拳頭大」腫瘤還滲血…主人殘忍丟路邊等死！暖警心疼拯救

情侶溪邊吵架男竟跳水失蹤悄回家　23勇消暗夜搜尋被耍1.5小時

網敲碗想去海邊！何時開放水域活動？　侯友宜曝最新觀察指標

郭婞淳抓舉103公斤刷新奧運紀錄輾壓對手　東奧首金就快到手

抓到有小三！人妻對質丈夫反被「灌硫酸」報復　體內臟器全腐蝕

東京單日首破3000例史上最高！東奧開幕才5天　迎第4波疫情高峰

特殊交友圈燒到新竹！桃園確診者是科技廠外包員工　匡列145人

勝投、安打、盜壘滿場秀　梅登就愛大谷翔平球衣髒兮兮

老年人確診數趨緩　柯文哲示警：疾病開始往年輕人移動

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄　新任奧運紀錄保持人

埋頭練「刨床項目」全家圍觀　牠5秒累癱媽笑瘋：怎麼參加奧運！

凱莉激吻比利被拍！　吳宗憲曝「戀情真相」：早就知情

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

17歲少女悲吐「哥哥侵犯我」　結局竟大逆轉

即／千萬超跑麥拉倫毀了！國道3車連環撞

仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見70歲熟婦接客

上兵被凌虐跳樓　老父爭11年國防部終還公道

高雄嬤帶曾孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

情侶吵架男子跳溪！警消搜救　他早已回家

富二代遭控狂劈腿騙砲　和他「連結」都染性病

22歲女遭砂石車輾過　苦撐18天過世家屬心碎

山老鼠被射殺　親人自首追兇

前女友們控狂劈腿騙砲根本媽寶　富二代崩潰回應了

砲友多到要校正回歸　富二代自爆床笫淫亂史

台中女墜7F高架橋慘死！留紙條「請聯絡我兒子」

高雄14歲少女墜愛河亡！陳其邁要追真相

更多熱門

相關新聞

吵架男跳水失蹤悄回家　23勇消被耍1.5小時

吵架男跳水失蹤悄回家　23勇消被耍1.5小時

桃園市蘆竹警分局26日深夜接獲報案指稱，一對情侶在南崁溪畔疑似爭吵，男子突然躍入水中，女友嚇壞了趕緊打電話求助，蘆竹警方會同消防人員現場搜救，消防人員著潛水裝沿溪流搜救卻遲遲未發現男子身影，直至凌晨零時許左右，女子突然接到男友電話，聲稱已悄悄上岸返家並無大礙，警消確認男子無礙後收隊撤離，解除一場虛驚。

誆「妳氣場不好」幫淨化　渣男性侵女同事

誆「妳氣場不好」幫淨化　渣男性侵女同事

惹怒女友還不自知　神經最大條星座男就是他

惹怒女友還不自知　神經最大條星座男就是他

告白要說喜歡你？男生「這動作」就露餡

告白要說喜歡你？男生「這動作」就露餡

懷疑女友變心　醋男檳榔刀割頸「放血索命」

懷疑女友變心　醋男檳榔刀割頸「放血索命」

關鍵字：

情侶鴛鴦亡命士林地檢署起訴妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面