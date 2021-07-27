悍女上演「東京甩尾」　警手掛車窗攔不住...毒鴛鴦下場曝！

▲吸毒情侶檔車上載具有殺傷力槍枝，遭警攔查竟出手攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

因吸毒遭通緝的廖男與李姓女友2人在新北淡水區遭警攔查，李女見狀擔心車上4把手槍、子彈及毒品遭發現，竟趁警方不注意跳上駕駛座開始在馬路上亂開。員警試圖伸手破窗試圖阻攔，卻遭凶悍的李女撞倒，直到她與民眾發生車禍才停下車。士林地檢署依槍砲、毒品等起訴廖男；李女則依毀損及妨害公務遭起訴。

廖男、李女2人各自都有吸毒，去年5月21日在新北市三重購買13包安非他命毒品，又往北市北投中央北路購買4把改造手槍以及制式、非制式子彈58顆、散彈4顆，身上也帶著15萬多元現金，以及磅秤，的分裝袋等物品，打算要進行毒品交易，但沒想到在淡水中正路遭2名騎機車的員警攔查，廖男通緝犯身分當場被識破遭逮。

事跡敗露後，李女趁沒人注意跳上駕駛座踩油門想落跑，張姓員警立刻騎著警用機車追上去，沒想到瘋狂的李女開車竟直接衝撞警車，導致張警連人帶車摔在地，但他立刻起身、伸手破窗抓住方向盤，試圖阻止李女逃逸行為，又遭李女猛踩油門將他拖行，導致他整個人從內側車道衝向人行道，再迴車由人行道衝回車道，直到李女撞上順行車道的小客車為止。張警因此手擦傷，超衰的羅姓車主車輛後車廂、後保險桿、鈑金、右後車門也遭損壞。

隨後支援的警力也到場，李女又以暴力拒捕抗拒警方，導致廖姓員警左手受傷。警方隨後將2人逮捕，更在車上搜出13包安非他命毒品純質淨重約62公克、4把改造槍枝、58顆子彈、4顆散彈及現金15萬餘元、手機9支、帳冊、點鈔機、磅秤、夾鏈袋、玻璃球吸食器等物。

檢察官偵查後，認定廖男違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，李女撞傷員警，涉犯行害公務、毀損等罪，依法提起公訴，由於2人前案徒刑執行輔完畢，5年內再犯，均為累犯，建請法院加重其刑。

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