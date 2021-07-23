情侶放閃2個月懷疑她變心　醋男持檳榔刀割頸「放血索命」

記者林冠吟／南投報導

南投一名梁姓男子和李姓女子去年10月交往進一步成為男女朋友，過程中2人就像一般的情侶一樣，偶有爭執，不過才交往2個月，梁男就因為懷疑李女另有新歡，假藉要和李女道歉，在女友工作的KTV前，拿出預藏的檳榔刀狠刺女友，其中一刀刺中女友頸動脈，造成女友出血性休克，最後宣告不治。南投地院日前審理後，依殺人罪判梁男有期徒刑14年8月。

▲梁姓男子因沒車借女友，女友當著他的面向其他男性友人借車，未料引發梁男不滿，去年元旦當街刺殺女友。（圖／民眾提供）



梁男去年10月和李姓女子相識，進而成為男女朋友，2人就像一般的情侶一樣，偶爾會因為經濟和相處問題發生爭吵，沒想到2人僅交往2個月，梁男就因懷疑李女在外頭另有新歡，意圖分手，2人因而爆發爭吵。梁男在去年元旦，假借要和李女道歉，搭著陳姓友人的轎車，拿著預先藏好的檳榔刀，在女友工作的KTV前等女友出來。

根據當時的監視器畫面顯示，梁男先是搭乘友人的黑色轎車在李女上班的KTV門前等待，見李女出現後，就從副駕駛座下車，被李女一把推開，梁男欲強拉李女上車，李女卻不斷反抗，讓梁男大為光火，拿出預先藏好的檳榔刀，對著女友就是一陣猛刺，其中一刀，刺中李女的頸動脈，造成李女出血性休克，最後宣告不治。

▲梁男等在李女工作的KTV門前，欲強拉李女上車不成，2人在KTV門口爆發拉扯。（圖／民眾提供）



據了解，李女曾有一段婚姻，趁著元旦連假想帶孩子出遊，欲跟梁男借車，但因梁男沒車，李女轉向其他男性友人借，引發梁男不滿，雙方因而發生口角，沒想到隔日怒氣未消的梁男找李女理論不成，鑄下大錯。

庭審時，梁男坦承一切犯行。南投地院審理後認為，梁男和李女本為男女朋友關係，本應互相扶持，縱有觀念和言語上的不合，也因思考如何良性溝通。梁男僅因懷疑李女欲和他分手，就持刀猛刺女友，造成女友死亡和其家屬內心難以撫平的傷痛，縱梁男已坦承犯行，但未與李女家屬達成和解，審酌其智識與經濟程度，依殺人罪判處梁男有期徒刑14年8月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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