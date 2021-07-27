情侶溪邊吵架男竟跳水失蹤悄回家　23勇消暗夜搜尋被耍1.5小時

▲桃園市鄭姓女子26日深夜向蘆竹警方報案指稱，她與張姓男子南崁溪畔爭吵，未料張男卻突然跳入溪中，警方與消防人員動員大批人力沿岸搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局26日深夜接獲報案指稱，一對情侶在南崁溪畔疑似爭吵，男子突然躍入水中，女友嚇壞了趕緊打電話求助，蘆竹警方會同消防人員現場搜救，消防人員著潛水裝沿溪流搜救卻遲遲未發現男子身影，直至凌晨零時許左右，女子突然接到男友電話，聲稱已悄悄上岸返家並無大礙，警消確認男子無礙後收隊撤離，解除一場虛驚。

▲桃園市蘆竹警方與消防人員26日深夜在南崁溪畔搜救跳水的張姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，26日晚間10時許接獲25歲鄭姓女子報案聲稱，因細故與25歲張姓男友發生口角，張男突然一時氣憤往南崁溪一躍而下，當場嚇壞鄭女，所以打電話請警消幫忙搜尋。

▲桃園市蘆竹警方與消防人員26日深夜在南崁溪畔沿岸搜救跳水男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹消防分隊出動23名消防人員、6輛消防車、2輛救護車以及蘆竹警分局銘警力趕抵現場搜救，消防人員還身穿潛水裝下水搜救，經過約1個半小時搜救並無所獲，鄭女後來接到張姓男友來電，聲稱自己已悄悄返家，並無大礙，鄭女得知後已通警消，男友已自行返家，平安無事，警消確認張男無礙後才收隊撤離現場。

蘆竹警分局呼籲，衝動魯莽行事不能解決問題，切勿因一時衝動，作出危險行為，以免造成難以挽回悲劇。

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