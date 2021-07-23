男人告白跟你想得不一樣！出現「這動作」就代表我喜歡妳

▲告白一定要說我喜歡你？男人的告白可能跟你想得不一樣。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

「我喜歡你，可以跟我交往嗎」這是大家心目中經典的告白，但現實中，男人告白可能跟你想得不一樣，在《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》一書中提到，男性真心的告白是採用客觀式溝通，即使「喜歡」這兩個字沒有說出口，但只要有傳達喜歡的「害羞感」，就代表超喜歡妳！

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▲鬼速拉近關係的男女撩心語言學。（圖／采實文化提供）



書中指出，女性大多會用簡單的「我喜歡你」來向對方告白，即便會用「超喜歡」、「超級喜歡」等強調語，但幾乎都不會另外說明原因，因為女性重視感情與感性，所以會以心情為優先，因此告白時會最先表達自己的心情，剛開始可能是從長相、上進的態度、相處很開心等原因喜歡上對方，等到愛上對方就根本沒有所謂的原因了，因為這個時候一看到對方，全身就會反射性地轉換成「超喜歡模式」。

而男性是一種會追求清晰報告與細節的客觀型溝通生物，在告白時會採取「客觀式溝通」，像是「從第一次見面開始，我就覺得妳很可愛，一直很在意妳」，雖然沒有直些說出「喜歡」，但就是告白的一種，對於許多害羞的男性，光是傳達「喜歡」的心情，就已經是很需要勇氣的挑戰，對男性而言，要說出「喜歡」兩個字，難度意外地高，因此不要因為對方沒有說喜歡妳，就覺得對方沒有心。