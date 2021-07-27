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重點不在清零！　前疾管局長曝「1關鍵」：恢復正常是一廂情願

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指揮中心宣布，今（27）日起自8月9日降至二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者陳怡靜／綜合報導

國內本土疫情在5月中旬爆發，全台共實施73天三級警戒，不過隨著疫情趨於平穩，中央宣布今（27）日起自8月9日降至二級。對此前疾管署長張鴻仁指出，未來清零已經不是關注的重點，「我真正關心的是，我們主動監測系統，升級了沒？」

張鴻仁連日在臉書發文談「愛滋病對新冠肺炎的啟示」，他指出，過去防疫體系用盡一切方法想要「高危險群」出來匿名檢驗都沒效，1996年愛滋病雞尾酒療法上市，隔年台灣成為亞洲第一個免費提供治療的國家，通報的病例也倍增，「許多以前『躲起來』的都『現身』了！」

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他接著說，目前國內新冠肺炎疫情可以「清零」或「嘉玲」，「但是永遠沒辦法即時發現每一個『無症狀』不驗不知道的『感染者』」。這些感染者，可以是偷渡客、非法外勞、地下「八大行業」，或是跑趴玩樂的年輕人。

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張鴻仁認為，「清零」和「嘉玲」已經不是關注的重點。（圖／記者屠惠剛攝）

張鴻仁也舉例，除了愛滋病之外，像是B肝、C肝等的傳染病，病毒可以躲在身體裏面十幾二十年而不被「宿主」查覺，「這是為什麼在可以真正阻斷「傳染」的疫苗出現之前，非常難「根除」一個病毒。」他以過往的人類防疫史來看，「只有天花，被我們『鎖起來』，小兒麻痺，努力了幾十年，還差最後一哩路。」

他也直言，目前所有的新冠疫苗都不具備阻斷傳染的能力，所以想要用「普篩」或「廣篩」來證明社區裡完全沒病毒是不切實際的，「以為『清零』就可以完全恢復『正常』也是一廂情願。」

最後，張鴻仁指出，縱使八成以上的成年人口打完兩劑，事情也沒有想像中容易，清零已經不是他關注的重點，「我真正關心的是，我們主動監測系統，升級了沒？」

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