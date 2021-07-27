「打新冠疫苗須經國際認證」　桃園市議會通過臨時動議

▲桃園市議員林政賢提出臨時動議，施打疫苗必須通過國際認證。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為保護國人、市民朋友的健康安全，國民黨籍市議員林政賢27日在市議會臨時會提出臨時動議，建請桃園市政府，在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給市民朋友施打；林政賢的臨時動議，民進黨籍市議員反對，經大會表決，在場37名議員有21人贊成，通過了這項動議。

林政賢表示，施打疫苗目的是防範病毒，透過疫苗接種，才能讓接種者獲得免疫力，現各國紛紛推出疫苗護照，若市民接種沒有國際認證之疫苗，未來國人出國洽公或觀光，會變得非常困難。如今各種疫苗充斥於國際間，不乏有未經過國際認證，沒有完成三期臨床試驗，甚至沒有取得歐美大國的EUA授權，這樣的疫苗施打起來恐有疑慮。

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「桃園人拒絕當白老鼠，為求國人、市民的健康」，林政賢強烈要求，桃園市政府在桃園境內所施打新冠肺炎疫苗，都應使用經過第三期臨床試驗，並且取得國際大國授權，得到國際認證之疫苗，才能在桃園市境內施打，以守護市民健康。

民進黨籍議員蔡永芳反對這項提議，他認為，國產高端疫苗在8月初將陸續供貨，通過這項動議後，桃園市不要高端疫苗而配給其他縣市，恐衍生其他問題，要求退回動議。因兩方意見不同，議長邱奕勝裁示表決，在場37名議員共有21人贊成林政賢的動議，反對13人，以多數通過了由市議員林政賢提出之臨時動議。

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