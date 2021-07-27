　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

安泰醫院組疫苗快打隊　助養護機構+盟院施打疫苗齊抗疫

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為幫助民眾儘快施打疫苗，東港安泰醫院健康管理中心暨社區健康室扮演救火隊角色，接到鄰近養護機構等單位求援施打疫苗訊息，馬上允諾並迅速達成任務，贏得口碑。

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

疫情緊繃，全台民眾急盼疫苗，醫療院所、疫苗快打站擠滿施打疫苗的民眾，就是想要快點施打疫苗，產生抗體對抗新冠病毒。

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

安泰醫院身為屏東重度級急救責任醫院，除了醫療防疫業務外，也承擔屏南地區疫苗施打的重要火力，在收到鄰近的養護機構、洗腎中心、社區精神復健中心及地方醫院的求救後，安泰健康管理中心暨社區健康室主動請纓，用最快的速度組織疫苗快打隊，接手外派支援機構打疫苗的工作。

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

健康中心經理林淑秋表示，收到各個機構的名冊後，團隊夥伴便各展所長，從路線規劃、準備物資、疫苗申請、人員調派、施打流程設計及演練、意外事件處置模擬等，都在無數次的會議中不停修正，達到最佳的方案。從6月中旬迄今，快送快打隊已服務十幾家機構單位，近千劑疫苗施打，成績斐然。

這貼心的「打出成績」，讓更多的機構向安泰疫苗快打隊提出申請，團隊夥伴們雖然疲累，也很開心努力能得到肯定；能為需要的民眾及防疫工作貢獻心力，大家都覺得很光榮，再累也不怕，希望全台同島一命，齊心抗疫，爭取早日解封，大家恢復正常的生活。

林淑秋經理也提醒，若接種處紅腫可先冰敷，舒緩不適感；也呼籲無論AZ、莫德納或是BNT疫苗等，對於重症、死亡的保護力都超過9成，呼籲鄉親不挑廠牌、盡速施打，疫苗打進身體才具保護力。

►Her今天推出「Apple AirTag」1入原價990元、特價888元4入原價3390元、特價3288元

ET快訊
快訊／一家四口到高雄買海鮮！台南爸「意外墜海」搶救不治
快訊／蔡英文發推特告訴全世界　郭婞淳舉起第一金＋破3奧運紀錄
郭婞淳領牌那一刻哭了！　拿台灣東奧首金刷新紀錄
郭婞淳媽媽現身說話了！　恭喜她實現「金滿貫」願望
郭婞淳奪金！女神實現「金牌大滿貫」　網全跪了：無敵感動
挑戰141kg往後倒！郭婞淳下秒「翻滾燦笑」　粉絲全戀愛：太
倖存之後，才有「婞淳」！　女神名字背後藏坎坷故事
郭婞淳「金牌大滿貫」圓滿了　退休後要回台東賣早餐
郭婞淳金牌一舉「中華隊獎牌榜衝第11」　2000萬國光獎金入
郭婞淳倒地超可愛！　主持人喊最高です全場嗨翻
快訊／郭婞淳奪金！　台東老家嗨放鞭炮長龍慶賀
快訊／林昀儒擊敗巴西！　桌球晉級男單8強
連4屆奧運奪金！郭婞淳舉起我國歷史第6金　舉重4金最大金牌庫
溫柔的「舉重女神」郭婞淳　當年遭槓鈴重壓卻捐救護車
東奧台灣第1金到手！郭婞淳3破奧運紀錄提前摘金　撐起舉重歷史
抓舉領先第2名7kg！郭婞淳「超猛1舉動」秒圈粉　他驚：像去
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安泰醫院組疫苗快打隊　助養護機構+盟院施打疫苗齊抗疫

台南旅宿業、餐飲業安心標章送件26件　觀旅局長：已發出8件

防疫警戒降級首日　黃偉哲：動員市府相關單位進行防疫稽查

防疫警戒降級首日台南連30+0　黃偉哲：請上1922公費疫苗預約平台登記

誰是接班人？新竹市長國民黨內初選民調今晚出爐

工地施工設備遭竊　竊嫌未掛車牌躲追查仍被逮

竹市幼兒園今復課 五大措施落實「幼兒園防疫」

明起指考登場　竹市落實考場人數降載、用餐隔板等措施

防疫降級！台東林管處新增解封步道　山屋及通舖還要再等等

因疫情考量　餐飲業空污防制設施管理辦法延後上路

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

安泰醫院組疫苗快打隊　助養護機構+盟院施打疫苗齊抗疫

台南旅宿業、餐飲業安心標章送件26件　觀旅局長：已發出8件

防疫警戒降級首日　黃偉哲：動員市府相關單位進行防疫稽查

防疫警戒降級首日台南連30+0　黃偉哲：請上1922公費疫苗預約平台登記

誰是接班人？新竹市長國民黨內初選民調今晚出爐

工地施工設備遭竊　竊嫌未掛車牌躲追查仍被逮

竹市幼兒園今復課 五大措施落實「幼兒園防疫」

明起指考登場　竹市落實考場人數降載、用餐隔板等措施

防疫降級！台東林管處新增解封步道　山屋及通舖還要再等等

因疫情考量　餐飲業空污防制設施管理辦法延後上路

快訊／一家四口到高雄買海鮮！台南爸「意外墜海」搶救不治

哈利愛女「出生就蹭女王」成功！　皇室宣佈：莉莉貝有王位繼承權

案發現場／軟爛男絞殺母女、性侵前女友判死　父悲慟等嘸槍決執行

南韓22歲天菜棒球員李政厚！私下抱「呆萌狗」親親女粉全尖叫

吃了會上癮！臘腸吃完乾乾「連碗都不放過」　全部舔到亮晶晶

掏空遠航23億餘元　財務副總吳勇璋改判刑2年10月

中美天津會談共6小時　陸外交部：雙方談得很深很透

三星總裁證實「今年沒有Note 21」！原因曝光　最快明年才會推出

奧運級三寶！東奧官員闖賽道　BMX競速車手撞上「滾地傷膝蓋」

台灣動物緊急救援小組結合社區電梯 　助毛小孩改善生活

地方熱門新聞

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

男被超車　竟持空氣槍連開10槍

「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母超興奮

黃金混雙奪銅　黃偉哲期待培育更多台南好手

產官學合作再生粒料示範道路

鄭怡靜父一掃昨天悲傷：女兒辛苦了

即／花蓮地震　在地人嚇到：搖好大

汽車賓館成防疫破口　他揭：早就跟鄭市長說

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

桃園推出「紓困10帖」加碼市府版

努力防疫卻遭調查　徐榛蔚哽咽落淚

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台東莫德納僅剩392劑　728開放第二劑預約

更多熱門

相關新聞

輪得到莫德納嗎？陳時中曝分配量「未來能提供的少」

輪得到莫德納嗎？陳時中曝分配量「未來能提供的少」

指揮中心重新開放疫苗平台登記，另新增高端給滿20歲民眾選擇。平台規劃每週提供一種疫苗，近四周估計都是打AZ疫苗，至於莫德納何時輪到？陳時中今（27）日分析，目前國內採購加上美國捐贈一共可取得855萬劑莫德納，以安排兩劑接種估算，整體僅能分配約400萬人，而現在國內接種莫德納人次接近300萬，估計未來提供莫德納的數量較少。

桃市議會提案　施打疫苗必須通過國際認證

桃市議會提案　施打疫苗必須通過國際認證

捷克宣布贈3萬劑疫苗　柯文哲：對人家好，對方99.5%對我們好

捷克宣布贈3萬劑疫苗　柯文哲：對人家好，對方99.5%對我們好

台北市場仍有上萬疫苗缺口　經濟部：造冊名額已配發不再增列

台北市場仍有上萬疫苗缺口　經濟部：造冊名額已配發不再增列

即／林新急診男染疫匡列人數破千　PCR採檢結果曝

即／林新急診男染疫匡列人數破千　PCR採檢結果曝

關鍵字：

安泰醫院健康管理中心暨健康社區室疫苗施打口碑

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面