安泰醫院組疫苗快打隊　助養護機構+盟院施打疫苗齊抗疫

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為幫助民眾儘快施打疫苗，東港安泰醫院健康管理中心暨社區健康室扮演救火隊角色，接到鄰近養護機構等單位求援施打疫苗訊息，馬上允諾並迅速達成任務，贏得口碑。

疫情緊繃，全台民眾急盼疫苗，醫療院所、疫苗快打站擠滿施打疫苗的民眾，就是想要快點施打疫苗，產生抗體對抗新冠病毒。

安泰醫院身為屏東重度級急救責任醫院，除了醫療防疫業務外，也承擔屏南地區疫苗施打的重要火力，在收到鄰近的養護機構、洗腎中心、社區精神復健中心及地方醫院的求救後，安泰健康管理中心暨社區健康室主動請纓，用最快的速度組織疫苗快打隊，接手外派支援機構打疫苗的工作。

健康中心經理林淑秋表示，收到各個機構的名冊後，團隊夥伴便各展所長，從路線規劃、準備物資、疫苗申請、人員調派、施打流程設計及演練、意外事件處置模擬等，都在無數次的會議中不停修正，達到最佳的方案。從6月中旬迄今，快送快打隊已服務十幾家機構單位，近千劑疫苗施打，成績斐然。

這貼心的「打出成績」，讓更多的機構向安泰疫苗快打隊提出申請，團隊夥伴們雖然疲累，也很開心努力能得到肯定；能為需要的民眾及防疫工作貢獻心力，大家都覺得很光榮，再累也不怕，希望全台同島一命，齊心抗疫，爭取早日解封，大家恢復正常的生活。

林淑秋經理也提醒，若接種處紅腫可先冰敷，舒緩不適感；也呼籲無論AZ、莫德納或是BNT疫苗等，對於重症、死亡的保護力都超過9成，呼籲鄉親不挑廠牌、盡速施打，疫苗打進身體才具保護力。

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