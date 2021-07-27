輪得到莫德納嗎？陳時中曝「僅能分配400多萬人」未來能提供量少

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心重新開放疫苗平台登記，另新增高端給滿20歲民眾選擇。平台規劃每週提供一種疫苗，近四周估計都是打AZ疫苗，至於莫德納何時輪到？陳時中今（27）日分析，目前國內採購加上美國捐贈一共可取得855萬劑莫德納，以安排兩劑接種估算，整體僅能分配約400萬人，而現在國內接種莫德納人次接近300萬，估計未來提供莫德納的數量較少。

近來民眾接種疫苗踴躍，每週接種都約百萬劑，統計至26日接種已經突破700萬，疫苗覆蓋率達到28.74%。今天除重新開放疫苗平台登記，又有疫苗到貨，我方向AZ直接洽購58.2萬劑今日下午抵台，目前國內疫苗取得量超過900萬劑。

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有媒體提問，陳時中先前公布國內在8月底之前會有1千萬記疫苗到位，目前數量是否需重新估計，而接下來何時有機會輪到接種莫德納。

陳時中表示，疫苗進貨數量難以掌握，會盡力達成先前與大家報告的數目，希望越多越好，如果問有沒有可能？當然是有可能。

莫德納先前採購505萬，第四劑加購100萬，還有美國捐贈250萬劑，總計約855萬；先不提混打，若一人安排接種兩劑，整體來講大概也只有400多萬分配量，而目前國內接種莫德納人次達接近300萬，未來接種莫德納提供數量可能較少。

▲台灣新冠肺炎疫苗到貨情況。（圖／曾梓倩）