彰化僅開放同住者打麻將　王惠美：縣內同桌確診率是百分百

▲彰化縣長王惠美表示，縣內只允許同住者打麻將，其餘全部禁止。（圖／截取自彰化縣政府疫情記者會）

記者白珈陽／彰化報導

今天是全國降為二級警戒首日，針對是否可以打麻將，中央疫情指揮中心表示，如果能維持社交距離、把口罩戴好，基本上不反對，不過有些縣市不同意，也予以尊重；彰化縣長王惠美27日於疫情記者會中指出，縣內只允許同住者打麻將，其餘全部禁止，原因是一旦出現確診者，中標機率為百分百。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中於26日表示，打麻將如果能夠維持社交距離、把口罩戴好，基本上不反對，但有人說麻將桌的距離都不夠，若長時間的接觸，整體在執行上相當困難，因此有些縣市不同意，我們都予以尊重。

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王惠美今日於記者會強調，彰化縣通報麻將群聚案例中，一旦出現確診者，確診率是百分之百，今日起只開放自家人打麻將，剩下通通不允許。

彰化縣政府根據今年以來縣內269起本土確診，於25日製作一張「在不同接觸環境之下的感染率」圖表，結果顯示打麻將中鏢率高達100%。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，藉由實證分析來看每個場域的感染風險，風險越高的場所管制措施就要越謹慎，以同桌打麻將來看，感染率100%，同住一戶或是宿舍的感染率>80%，歌唱等社區活動及同病房的病人皆75%，共乘轎車67%，同戶分層同住50%，泡茶聊天33%，親友聚會20%，學校的同班同學或是職場同辦公室的同事3-6%。

▲表格顯示彰化縣內打麻將中鏢率高達100%。（圖／翻攝彰化縣政府網站）

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