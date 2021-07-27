高雄疫苗覆蓋率達30%　所有感染源都找到！陳其邁鞠躬感性道感謝

▲全台降二級首日，高雄又迎零確診。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

全台降二級首日，高雄又迎零確診，市長陳其邁27日召開防疫記者會，宣布高雄疫苗覆蓋率已達30%，提前達到蔡總統要求。77天奮戰過程裡，他要感謝市府百位疫調人員、醫護人員和市民團結防疫。

陳其邁表示，五月初，高雄率全國之先，外出一律戴口罩否則開罰，高雄目前所有病例都找到感染源，歸功於精準疫調，他也讚賞衛生局和警察局，「我常在晚上到專家會議開完，大概九、十點，有些個案報告都晚上出來，疫調人員在記者會上看不到，但都是默默地在疫調時通宵達旦不眠不休，累計加起來超過100多位以上」。

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▲高雄市長陳其邁起身鞠躬向防疫人員、醫護人員表達敬意。（圖／高雄市政府）

「上窮碧落下黃泉，一定把感染源找到！」陳其邁表示，這是高雄77天奮戰過程，除了市民共同團結防疫，另一方面衛生局、警察局等疫調人員都非常努力，也是要感謝所有居家隔離對象和配合的市民，因為犧牲自己自由讓高雄更安全。他也起身向疫調人員、醫護人員和市民鞠躬表示敬意。

陳其邁也宣布，高雄疫苗覆蓋率在今天達到30%，提前在七月底之前達到蔡總統要求。

陳其邁認為，疫苗覆蓋率很重要，戴口罩更能加乘疫苗效果，利用公衛手段可降低傳染風險，「我對台灣疫情控制非常有信心」。

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