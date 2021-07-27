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LIVE／免等簡訊144萬人可預約疫苗　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

第四輪新冠疫苗預約今日上午10點開放系統並且發送預約簡訊，本輪開放至38歲以上族群，共有144萬人符合資格，符合資格者即便沒有收到預約簡訊，也可直接上COVID-19 公費疫苗預約登記平台預約。今天下午有58萬劑自購AZ疫苗抵台，我國接種覆蓋率可望持續提高。施打預約情況與疫苗來台細節，指揮官陳時中可望在下午記者會上進一步說明。

▲▼第四輪疫苗預約開始。（圖／翻攝自COVID-19 公費疫苗預約登記平台）

▲第四輪疫苗預約開始。（圖／翻攝自COVID-19 公費疫苗預約登記平台）

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▲▼不用等疫苗簡訊，直接上疫苗預約平台預約就成功。（圖／翻攝疫苗預約平台網站）

▲不用等疫苗簡訊，直接上疫苗預約平台預約就成功。（圖／翻攝疫苗預約平台網站）

中央流行疫情指揮中心26日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第四輪預計自7月30日起開打。自今日上午10時起，1983年12月31日(含)以前出生之民眾118萬人、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者3400多人、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者25萬人，一共約144萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止。

本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾準時前往接種。

疫苗登記預約平台第三輪截止時，總計有495萬人有意願接種AZ，指揮中心從當日起暫停相關預約登記，後續視疫苗新到貨量再重開系統。此外，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，必須等前面495萬人優先處理後，再接續處理。

根據指揮中心最新數據，截至25日為止，國內累計接種 667萬4,129 人次，疫苗人口涵蓋率 27.39%，劑次人口比 28.42(劑/每百人)。

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