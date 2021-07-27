台鐵清潔工群聚！北市成立「北車專案」篩314人　46人PCR結果出爐

▲台北車站清潔工確診，車站商店全部停業進行清消。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

面對台北車站的台鐵外包清潔工陸續傳出確診，台北市副市長黃珊珊26日宣布，因有群聚感染狀況，所以成立「北車專案」，其中相關關聯者共7人，並匡列316人進行採檢、51家店鋪停業3天至7月28日為止。台北市政府27日表示，共陸續採檢共計314人，截至27日上午11時30分，共46人PCR結果出爐，皆為陰性。

針對台北車站的台鐵清潔工確診，台北市長柯文哲26日於防疫記者會提及，北車一樓大廳店鋪全部停業3天，並造冊316人做PCR篩檢，而北車51家店舖則停業3天至7月28日為止，部分廁所封閉3天無法使用。

台鐵外包清潔工自7月22日至24日，總計4人確診，黃珊珊補充，除了上述4人之外，還有3人是同住家人發生家戶感染，所以北市府認定與「北車專案」有關聯者為7人，其中3人是同住家人，目前正在疫調當中，有發生狀況會進行匡列。

台北市政府27日表示，北車微風提報採檢257人，台鐵則提報採檢57人，雖然26日稱造冊316人，但因為移除1名未報到者、1名已離職員工，所以加起來共314人，目前正在陸續採檢中，截至上午11時30分已知46人PCR陰性，尚待剩餘採檢結果回報。

不過，由於台鐵目前僅提供給北市府16名員工名冊，尚未提供41人名單，因此台北市政府也呼籲，台鐵應儘速提供採檢名冊。