月薪70K卻「領到2萬紓困」！他PO文帶風向…反被抓包：逃漏稅了吧

▲月薪7萬卻領到2萬紓困金。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

衛福部推出急難紓困補助，申請通過者都已經陸續收到款項，其中一名從事醫療業的男子表示，他從疫情爆發到現在工作並無受到影響，照常領6、7萬的月薪，「沒想到不受影響的我，居然也能領到紓困金」，而且還發放了2萬元，令他十分匪夷所思，身邊很多真的需要應急金的朋友都沒申請過，他卻意外領到2萬？

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，由於他從事醫療業，本土疫情爆發後他不僅工作不受影響，反而更加忙碌，月薪當然也和往常一樣領6、7萬，但當初也抱著試試看的心態申請了急難紓困，昨天上網查詢進度才發現，自己申請通過且領到2萬紓困金，「這會不會太誇張？我身旁一堆真的需要領紓困的，不是條件不能就是沒辦法領。」

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原PO疑惑的是，急難紓困的初衷是要幫助「收入受疫情影響」的族群，但身邊很多人這段期間失業、無薪假、店面收攤，生計明顯受到影響，申請急難紓困卻得到條件不符的回應，反而是他這種不受影響的族群申請過了，當初政府在規劃補助金時是否有疏失？

▲網友懷疑原PO公司沒誠實申報薪資。（圖／翻攝自爆怨2公社）



網友指出，「可以理解你想表達的點。但你看到的這一小塊，不代表整個台灣都是這樣，領到補助跟十萬紓困貸款的人，數以萬計好嗎」、「若你覺得不合理，可以領到後分幾筆去捐給慈善機構們，我有朋友就是如此」、「不受影響還申請補助，佔需要的人的額度還在這帶風向」、「代表你們公司沒有實際提報你們的所得啊」、「即然你不缺錢，那你申請做什麼？再來說政府失能！你不覺得你在搞笑嗎？」