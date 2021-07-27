暴力、槍擊每案必破！高市刑案破獲率「居六都前段班」　最新數據曝





▲高雄市警察局指出，暴力犯罪與槍擊案件每案必破，破獲率維持在100%，穩居六都前段班。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

台灣迎來疫情警戒降級之初，高市府陸續公布因應防疫措施，在經濟與防疫間取得平衡，守護市民；根據相關單位數據統計，110 年上半年度交通事故死傷人數、刑事案件發生數以及重大職災死亡人數皆較去年同期大幅下降，顯示高雄即使面臨疫情的嚴峻挑戰，市府各局處仍秉持著專業與效率，上緊發條齊心拚防疫也拚市政，讓市民關心的三安，道安、治安、勞安都能心安。

▲高雄市上半年A1類事故24小時內死亡人數較去年同期減少19人，交通事故死亡人數也大幅下降。（圖／高雄市政府提供）

高雄市警察局指出，疫情期間同仁全力支援防疫工作，對道安及治安兩大工作項目也不曾懈怠，除執行「加強取締重點違規」、「交通大執法」等專案，加強取締酒駕、惡意逼車等違規行為，亦同步實施科技執法，建置「路口多向違規監測系統」，有效減少事故發生。據統計，高雄市上半年A1類事故24小時內死亡人數較去年同期減少19人，交通事故死亡人數也大幅下降。

治安方面，市警局強力落實各項犯罪查緝及預防，鐵腕緝毒、肅槍、掃黑、防暴以及打詐，使110年上半年治安數據與去年同期相比有所進步，全般刑案減少886件，暴力犯罪、槍擊案件與重大刑案件數皆有顯著減少，其中暴力犯罪與槍擊案件每案必破，破獲率維持在100%，穩居六都前段班。

▲高雄市110年上半年重大職災死亡人數較去年同期降低減少7人。（圖／高雄市政府提供）

勞安方面，勞工局勞檢處持續執行多項專案檢查、輔導及宣導作為，對於勞工安全確有提升，有效減災。勞工局指出，110年上半年重大職災死亡人數較去年同期降低減少7人，並重申保障勞工的決心，將持續嚴格執行監督檢查，絕不容許事業單位輕忽任何一位勞工朋友的生命安全。

高市府表示，疫情期間幸虧各位市民朋友團結合作，我們才能一起守下高雄，迎來降級，每一個人都是防疫尖兵，而市府也將持續精進市政表現，推動城市進步、守護市民安全，成為市民朋友最堅強的後盾。