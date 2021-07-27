美魔女扮白色系女僕狂放電　勾小23歲嫩男「密室連結」

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市一名年約50歲陳姓女子與27歲的邱姓男客透過網路相約在三民區的旅館性交易，陳女還特地準備一套女僕裝助興，警方趁男子準備離開時將兩人逮捕，警方發現放在床上女僕裝，男子還一度辯稱是在拍照。

▲男子約熟女進行人與人連結，床上還留有一套女僕裝 。（圖／記者洪靖宜翻攝）





▲男子還辯稱女僕裝是用來拍照的 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方於25日16時查獲三民區某旅館內有人從事性交易，經員警現場埋伏蒐證，當場查獲陳、邱2人涉嫌進行「人與人的連結」，追查下發現雙方是在網路上相約到飯店性交易，警方先將2人帶至醫院進行PCR檢測。

▲2人進行人與人連結被警方逮個正著，雙雙被帶回警局。（圖／記者洪靖宜翻攝）

50歲的陳姓女子自稱從事美甲業，因為疫情緣故，收入減少只好下海接客，她透過網路性交易社團打廣告，雖然年近半百，但陳女保養得宜，看不出實際年齡，吸引到從事服務業的27歲邱姓男子，與她約好用2千元價格到旅館性交易。

陳女身穿粉紅外套與深色圓點長裙赴約，進了旅館的房間與邱男見面後，還換上一套純白色系的女僕裝助興調情，雖然邱男被逮時還一度謊稱「是拍照！」，但依然沒用，全案依社會秩序維護法偵辦裁罰。

時間對我們來說完全沒用！

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