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高雄嬤「年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

▲▼高雄嬤「老人年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了。（圖／東森新聞）

▲高雄一名73歲阿嬤與國小孫子因沒有收入而挨餓。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市前鎮警分局草衙派出所日前家訪關心一名73歲黃姓婦人時，發現黃姓婦人與就讀國小的孫子因疫情停課後，沒有學校的營養午餐可以吃，只能有一餐沒一餐的挨餓。當下，女警林玟誼馬上買了4個便當給阿嬤，兩人也當場哭了起來。

草衙派出所吳姓副所長與女警林玟誼17日進行家訪，發現行動不便的黃姓婦人還沒用餐。黃婦表示，她每個月7000元的老人年金，光是繳租金、水電就不夠，根本沒錢可以吃飯跟照顧就讀國小五年級的孫子。

黃姓婦人說，過去他們可以依靠孫子營養午餐過生活，但現在疫情停課，兩人都只能有一餐沒一餐，靠繳完房租、水電剩下的錢來硬撐，因此小孫子都出現營養不良的情況。

▲▼高雄嬤「老人年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了。（圖／東森新聞）

▲▼女警跟阿嬤都哭了出來。（圖／東森新聞）

▲▼高雄嬤「老人年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了。（圖／東森新聞）

黃姓婦人說著說著就哭了出來，林玟誼也立刻去買了4個便當給阿嬤，一邊安慰對方會幫忙申請急難社會救助，一邊想到自己的阿嬤也跟紅了眼眶，讓一旁的吳副所長馬上出言安慰兩人。

林玟誼表示，她多次造訪都發現小孫子待在家內沒有出去玩，一問才知道對方怕阿嬤摔倒，才會時刻待在家中，想到自己家庭美滿，瞬間的落差才會讓她忍不住落淚，日後也會多幫忙照顧祖孫兩人，並幫忙尋找適合輪椅的便宜租屋處。

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