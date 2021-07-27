高雄版《寄生上流》！偷人妻車還睡她家　自己拿棉被枕頭鋪好好

▲朱姓男子侵入民宅並拿了棉被枕頭在1樓樓梯間儲藏室內睡覺。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

宛如是高雄版《寄生上流》！一名無業的朱姓男子竟偷偷潛入一戶民宅內，拿著棉被、枕頭就在民宅內的儲藏室睡覺，被女屋主發現後報警，還自稱自己跟女屋主的丈夫熟識，遭到否認，最後法院以犯侵入住宅罪，處拘役20日，可易科罰金。

46歲的朱姓男子於今年1月13日6時10分許，無故侵入高姓女屋主位於高雄市橋頭區一處住宅內，並拿了房子內的棉被、枕頭就躲在1樓樓梯間的儲藏室內睡覺，女屋主發現儲藏室遭反鎖，立刻通知她的兒子到場，並爬上鋁梯往儲藏室內一看，發現竟有名男子在裡面睡覺，趕緊報警處理，警方到場逮捕朱男，全案依竊盜罪及侵入住宅罪移送橋頭地檢署偵辦。

▲朱姓男子侵入民宅並在1樓樓梯間儲藏室內睡覺，被屋主發現報警。（圖／記者洪靖宜翻攝）

朱男當時還聲稱，之前女屋主的丈夫有請他至家中小酌而有熟識，近期因遭廟公驅趕無處可睡覺，一時想到這位朋友才進屋找人，因找不到人就自行拿取枕頭、棉被跑到樓梯間睡覺，不過遭到女屋主丈夫否認。最後法院以犯侵入住宅罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

朱姓男子平時無業，缺錢花用時會偷竊物品，也會偷竊機車代步，甚至曾潛入寺廟行竊，是地方上問題人物，他也曾偷過高女的機車，據了解，他只是與高女的丈夫在公園攀談過，有過一面之緣，並沒有更深入的關係，後來高女也曾因為收到帳單，才發現朱男竟曾帶著他身體狀況不佳的先生到電信公司辦理新門號、新手機，也曾到派出所求助。

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