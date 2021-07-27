女兒陪病完成7幅畫　為癌末父愛中告別

▲女兒陪病2週完成7幅畫，為癌末父愛中告別。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「別忘了，我們在苦難中仍要快樂，仍要給出能量的。」文娟在癌末父親辦的畫展中，娓娓道來陪伴父親抗癌3個月來的感想。27日在台東馬偕癌症病房中，辦了1場非常感動的畫展「大樹之愛－在愛中告別」。畫作的主角是癌友家屬文娟，在陪父親來台東治療2週期間，有感而發在病房中以刮刀及筷子為工具，做了一系列的油畫作品，也完成她生平第3次畫展。

感恩茶會中也邀請病房中其他病友參加，大家都沈浸在畫中所散發光與熱，及文娟分享創作過程所傳達訊息，而深深被激勵！台東馬偕院牧部陳惠玲牧師表示：在這場畫展中，大家都感受了天父的愛及女兒對父親的愛。

家住北部的邱伯伯，因年輕時曾與太太來台東出遊而愛上了台東的美。邱伯伯因罹癌二週前進入安寧階段，與家人討論後決定從台北轉到台東繼續治療。而女兒文娟也暫時拋下在中壢的工作，陪著爸爸在台東馬偕治療。

文娟說：台東實在太美了，在陪病的2週內，她都利用清晨到海邊去看日出，感受創物主的偉大創作。隨著父親日益衰弱，文娟想趁著父親有生之年，可以好好跟他告別，讓他在生前感受滿滿的愛，於是在三天前有了這次畫展的構想。

▲女兒陪病2週完成7幅畫，為癌末父愛中告別。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東馬偕癌症團隊得知女兒的心願，便全力支持並立即籌備，協助成就了這次完美的畫展！文娟在會中表示：無論這1哩路有多遠，她都要用滿滿的愛來填滿每一天！因父親是她永遠的大樹，大樹雖然病了，但靠著接納、堅毅、覺醒的內心轉化，就可擁有圓滿；文娟的大樹系列的三幅作品便說明這一切！

而她也趁這次畫展，好好的謝謝父親，從小便以身教代替言教，教會我們學會知恩惜福！雖然現在病了需要他人協助，但仍不以別人的幫忙為理所當然，意識清楚時仍不忘對別人的幫忙言謝！文娟在昨晚也趕出了最後1幅畫，在混沌的世界中1朵玫瑰躍然而出，象徵著每個人都是最美的個體，藉此鼓勵自己的爸爸及其他癌友。

台東馬偕癌症團隊也都參與今天的感恩茶會，一起為癌友加油打氣！在父親住院期間，文娟感受到團隊們對父親的照料，所以也特別趁著感恩茶會謝謝大家。尤其她為了謝謝血液腫瘤科蘇穎文醫師，也畫了3幅蝴蝶系列油畫作品，感謝蘇醫師在身體及心靈上對父親無微不至的照顧。

文娟表示，帶父親來台東治療這段期間，他感受滿滿的愛，雖然她不是基督徒，但她相信這一切都是阿爸天父奇妙的作為！

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▲女兒陪病2週完成7幅畫，為癌末父愛中告別。（圖／記者楊漢聲翻攝）

