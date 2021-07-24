觀光熱區　水公司把握「人潮寒冬」汰換台東市中央市場管線

▲台水藉著疫情期間汰換台東中央市場老舊管線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市中央市場位於台東市蛋黃區市中心，屬台東大型觀光熱區地帶，長期以來因人潮密集又為商業地帶無法辦理管線汰換，台水公司第十區處把握疫情3級警戒，人潮及車流銳減的機會，儘速趕辦台東市中央市場40年老舊管線汰換，將PVCP塑膠管線抽換為耐震能力高的DIP延性鑄鐵管，耐用年限長達40年以上，除有效降低漏水風險，減少水資源浪費外，更可穩定民生用水壓力及供水品質，也能確保未來用水量成長之需。

台東市中央市場，市場周邊早期埋設自來水管線為塑膠管，因埋設時間年久逾40年，材質也隨時間逐漸退化，導致地面漏水維修頻繁，地下漏水也不易查覺及維修，造成水資源的流失，間接影響市場及周邊商圈供水不穩定；加上平時市場採買人潮、遊客及車輛絡繹不絕，想要汰換管線因需間歇停水，因而影響商店正常營業，致長久以來一直難以進行。

台水公司第十區處利用全國3級疫情警戒期間，相對人潮及車流減少的機會，把握人潮及車流銳減的機會，加速趕辦管線汰換，期間並獲得台東縣政府及台東市公所、中山、復興、興國等里長的共識與支持協助，而施工期間雖影響鄰近交通及店家、住戶和用路人及間歇性的停水造成用戶用水之不便，均能得到整體的體諒與包容，才能完成這艱難的任務。

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