台東將直播郭婞淳27日出賽　縣長饒慶鈴揪舉重師生集氣加油

▲郭婞淳27日出賽台東縣府將直播賽事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2020東京奧運目前正熱烈展開各項競技中，台東之光舉重選手郭婞淳將於27日代表中華台北在女子59公斤級出賽，為了一睹郭婞淳的比賽英姿與分享喜悅，台東縣府當日下午3點起也將安排縣府大禮堂直播賽事，台東縣長饒慶鈴將與縣內有舉重團隊的學校師生共同為婞淳集氣奪金，也歡迎台東鄉親屆時能守在電視機前觀賽，為台東子弟郭婞淳加油。

台東縣府教育處指出，教育處長林政宏多次代表縣長饒慶鈴致電郭婞淳母親，表達縣府願意協助賽事當日辦理加油直播派對，希望讓縣長、郭母及鄉親、媒體共同為婞淳集氣加油。

不過，郭媽媽考量疫情群聚問題，且不願為他人增添麻煩，婉謝協助，希望能與親友專心在家中一起為婞淳賽事加油，亦請林處長向饒縣長表達感謝及協助，以及代表家人向外界轉達希望專心幫婞淳加油之意，待比賽告一段落再接受媒體採訪。

▲郭婞淳27日出賽台東縣府將直播賽事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，從2020到2021年，對一位已準備多時的優秀選手而言，再重新調整並不是一件容易的事，祝福她也幫她加油打氣。去年婞淳返鄉回台東高中移地訓練並擔任台東全障運代言人時就多次關心婞淳備戰狀態，教練林敬能也說明「她的對手就是她自己，而婞淳也說想要做一個有影響力的人，因為這樣才可以幫助更多人。」

另外，台東縣府將於27日賽事當日下午3時在縣府大禮堂辦理賽事直播，由饒慶鈴與體中、東中、知中及卑中舉重隊師生共同為婞淳應援加油，見證奪冠時刻，共享體壇最高榮耀，也歡迎關心郭婞淳的台東鄉親與全國好朋友千萬不要錯過這場精采賽事，記得準時觀看，一起為她加油喔。

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