蔡英文趁會議空檔看台灣射箭隊奪銀　直呼「激烈！成績了不起」

記者陶本和／台北報導

台灣射箭代表隊男團，睽違17年，26日再次射下奧運銀牌。對此，總統蔡英文透過臉書表示，三位射箭好手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成，發揮了應有的實力，依然是了不起的成績，「這一次，台灣男團繼2004年雅典奧運，再次在奧運殿堂摘下銀牌，真的讓人高興」。

▲總統蔡英文觀看東京奧運。（圖／蔡英文臉書）



蔡英文表示，今天進行的男子團體賽，三位射箭好手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成頂住壓力，一早16強賽對上澳洲時，從落後的局面中，連續射出五支滿分的10分箭追平，接著更在加射時以一分之差勝出。

蔡英文指出，他們在8強賽對上中國，4強賽對上荷蘭，台灣男團都維持沉穩的表現，一路技壓對手；直到決賽時，才以些微差距落敗給尋求連霸的韓國隊，「即使如此，三位好手發揮了應有的實力，依然是了不起的成績！」

蔡英文透露，她利用會議的空檔，抽空看了一小段決賽，透過轉播，能夠感受到射箭團體項目競爭之激烈，不僅對抗強度高，容錯範圍小，計時節奏快。她說，這次奧運的比賽場地，東京夢之島公園射箭場，風向和風速更是變化多端，非常考驗選手臨場的專注，以及快速調整適應的能力，「這一次，台灣男團繼2004年雅典奧運，再次在奧運殿堂摘下銀牌，真的讓人高興！接下來，射箭還有個人項目要進行，男團好手們和前幾天也出賽過的女團好手們，繼續加油、加油、加油！」