88.6%滿意陳其邁防疫表現　65%國民黨支持者肯定高雄市政府

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）



記者杜冠霖／綜合報導

全國防疫警戒27日警戒降至二級，根據最新一份的民調顯示，有高達88.6%的高雄市民對於高雄市長陳其邁及市府團隊的防疫工作感到滿意，在國民黨支持者中，也有65%肯定高市府的防疫表現。對此，陳其邁表示，這歸功於所有市民努力的結果，人人都是防疫尖兵，城市是否安全不只市府要認真努力，也要市民配合，醫護人員真的很辛苦，再次謝謝所有防疫人員。

對於防疫警戒降至二級，陳其邁也表示，除了依中央公布指引外，市府會視不同場域、活動，並根據風險評估與等級擬訂開放策略。他強調，全台流行曲線幾乎歸零，但仍要持續篩檢、疫調加速清零，而高雄目前疫苗覆蓋率達28%，顯示施打站搭配基層醫療院所策略奏效，要感謝第一線工作同仁的奉獻投入。

根據網路媒體《上報》公佈的最新民調顯示，有高達88.6%的高雄市民對於高雄市長陳其邁及市府團隊的防疫工作感到滿意；其中39歲以下的年輕族群、60歲至69歲的長者，滿意度皆逾9成；特別的是，在國民黨支持者中，也有65%肯定高市府的防疫表現。

▲高雄市長陳其邁視察施打疫苗情況。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



在疫苗施打部分，民調結果指出，中壯年的市民對市府在施打疫苗服務的滿意度，高達89%至91%，肯定市府照顧長輩的表現。另外，像是推動宇美町式接種法，並在接種站提供藝術表演，如音樂演奏和歌仔戲，也獲得70歲以上銀髮長輩支持，滿意度高達92.7%。在市場與夜市管理的防疫上，推出入口管制、實聯制以及稽查，有88.6%的民眾對於市場防疫管理感到滿意。

至於最受30到59歲族群滿意的部分，則是高雄市政府推出的「高雄好家載」防疫互助經濟平台，民眾透過LINE熱點，即可訂購店家、市場、夜市的餐飲，或是量販賣場、超市的商品，以及農漁產品等等，由市府補貼車資以計程車載送物品，讓市民、餐飲業者與計程車三方互助且受益，獲得89.2%的滿意度。

談到民調顯示有近9成民眾滿意高雄防疫工作，陳其邁表示，這歸功於所有市民努力的結果，人人都是防疫尖兵，城市是否安全不只市府要認真努力，也要市民配合，醫護人員真的很辛苦，再次謝謝所有防疫人員。