汽車賓館成防疫破口　桃園議員段樹文揭：早就跟鄭市長說了

▲汽車賓館成防疫破口，桃園市議員段樹文揭：早就跟鄭市長說了。（圖／翻攝市議會直播）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期汽車賓館成為人與人連結，防疫的破口而引發各界熱議。桃園無黨籍市議員段樹文26日於市府到議會進行「防疫措施執行情形」專案報告中，質詢警察局長陳國進指出，疫情大爆發初期，他就請無黨團結聯盟總召李家興打電話給市長鄭文燦，要加強汽車賓館的稽查和臨檢，只要查獲3次違法情事，就斷水斷電，一定可達嚇阻作用！

段樹文說，疫情於5月間一爆發時，為避免群聚，八大行業被暫停營業後，他就請無黨團結聯盟總召李家興打電話給鄭市長，提出對汽車賓館規範的辦法。雖然李總召跟他說，市府針對汽車賓館的規範，有一個吹哨專案，只要發現汽車賓館有違法情事，一經舉報查獲，業者就會被罸15萬，舉報者可以分到2.5萬元獎金。

段樹文說，問題是誰敢去舉報？為了拿到2.5萬元的舉報獎金，很有可能會在事後，被押去深山斷手腳！如今，從雙北到桃園到台中，多起的確診案都發生在汽車賓館，他建議疫情期間，汽車賓館只要被查獲違法情事3次，市府就執行斷水斷電，一定可以達到嚇阻功效！警察局長陳國進表示，會配合市府觀旅局執行汽車賓館的稽查和臨檢。

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