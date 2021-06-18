反對公開3＋11會議紀錄　62位立委名單曝光「范雲也在其中」

▲國民黨批民進黨在立法院全力阻擋包括公開「3＋11」決策會議在內的議案。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委范雲參與協調的縮短航空業長程航班機師隔離制度「3＋11」，被視為本土疫情大爆發的破口，但當在野黨究責時，衛福部長陳時中卻說沒有會議記錄。對此，國民黨團在立法院審查「紓困4.0」預算過程中，提案要求釐清「3＋11」決策過程，不過最後卻遭62位立委反對，其中也包括范雲。

國民黨18日晚間在臉書表示，疫情死亡人數破500，全台感染破萬人，但民進黨在立法院，全力阻擋以下議案：「加速採購疫苗，8月底前3000萬劑」、「國產疫苗審查全程直播」、「國產疫苗完成三期臨床試驗再施打」、「3+11決策會議紀錄公開」。

國民黨批評，台灣人民跟你們有仇嗎？民進黨這次擋下的不是國民黨的提案，是人民活命的機會。同時，國民黨也公布反對的62立委名單，包括，范雲、莊競程、陳歐珀、林俊憲、趙天麟、洪申翰、蔡適應、羅致政、陳柏惟、黃國書、何欣純、鍾佳濱、余天、林岱華、柯建銘、李昆澤、林宜瑾、劉櫂豪、劉建國、劉世芳、黃世杰、管碧玲、張宏陸、湯蕙禎、吳玉琴、許智傑、賴品妤、黃秀芳、林楚茵、陳瑩、周春米、郭國文、何志偉、陳素月、王美惠、邱議瑩、蘇巧慧、江永昌、王定宇、賴惠員、鄭運鵬、蔡易餘、邱泰源、陳秀寶、賴瑞隆、蘇震清、林淑芬、陳明文、張廖萬堅、莊瑞雄、吳思瑤、沈發惠、蘇治芬、林昶佐、羅美玲、吳琪銘、陳亭妃、伍麗華、趙正宇、高嘉瑜、吳秉叡、邱志偉。

其實，國民黨的主決議「提供歷次會議紀錄」寫明：有鑑於機組員經常往返於國際間，屬高接觸風險、高傳播對象，然4月15日疫情指揮中心拍板機組員檢疫從原先的「5＋9」（居家檢疫5天採陰後再自主健康管理9天），放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採陰後再自主健康管理11天），不久後即爆發機組員染疫，華航諾富特飯店發生群聚感染，迄今疫情大失控，確診死亡人數不斷攀升，錯誤政策比貪汙還可怕。

監委亦表示，國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土即大爆發，確有深入調查之必要。前副總統陳建仁坦言指揮中心放寬機组員檢疫措施時，確實「很容易產生破口」。國人皆想瞭解放寬檢疫措施有無作成會議紀錄或錄音錄影？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫规則等規定？有無相關行政責任？爰此要求指揮中心應提供4月13日完整的議紀錄（含錄音錄影錄）、防疫及疫苗決策相關會議之主持人、成員及歷次會議紀錄影本及防疫相關決策會議之會議規則。

▲國民黨提案公開3＋11會議紀錄。（點圖可放大／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▼范雲。（圖／記者林敬旻攝）