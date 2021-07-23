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桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

▲市長鄭文燦23日表示，今天新增4起個案都是因特殊交友圈確診者連帶感染，為加強旅宿業防疫稽查，市府針對旅宿業應主動通報，民眾檢舉旅館違規群聚，最高可獲2萬2500元獎金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長鄭文燦23日表示，今天新增4起個案都是因特殊交友圈確診者連帶感染，為加強旅宿業防疫稽查，市府針對旅宿業應主動通報，民眾檢舉旅館違規群聚，最高可獲2萬2500元獎金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日主持防疫記者會上指出，今天新增4起確診本土個案都是因家庭或職場，因特殊交友圈男教練確診者連帶感染，為杜絕特殊交友圈造成防疫破口，旅宿業有通報義務，疑似吸毒或者社交群聚，旅館業必須主動通報，如沒有通報最高可罰15萬元。民眾檢舉旅館違規群聚，最高可獲2萬2500元獎金，桃園警方也會加強旅館、汽車旅館稽查以阻絕群聚傳播鏈。

鄭文燦表示，案15621與15623是桃園某公司員工，因同部門2名同事（案15610及15596）確診而對該公司744位員工擴大採檢後也確診；其中案15621有業務上接觸，市府衛生局已匡列10名家人與親友居家隔離採檢、案15623則匡列5名親友隔離和採檢。從源頭感染源，也就是特殊交友圈，我們從這邊圍堵截斷，但任何確診個案，都可能在家庭、職場與朋友這三方面形成二度傳播，因此我們疫調需要擴大採檢、擴大匡列。

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▲桃園警方已針對轄區旅館、摩鐵加強稽查，以杜絕防疫破口孳生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方已針對轄區旅館、摩鐵加強稽查，以杜絕防疫破口孳生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，另外兩個確診個案也是由此衍生，經由疫調查出，案15622職業是按摩師，他有症狀後匡列採檢後確診，其中部分匡列者是從網路交友軟體搜尋出來的，我們請警察單位協助，務必要把每一個個案都找出來。

鄭文燦強調，這段時間，除擴大採檢、擴大匡列與精準疫調外，另一個部分是加強旅宿業防疫稽查，我們針對旅宿業必須要有通報義務，疑似吸毒或者社交群聚，旅館業必須主動通報，如果沒有通報最高可罰15萬元。另外民眾檢舉旅館違規群聚，可獲得最高2萬2500元獎金，桃園警察單位也會加強旅館與汽車旅館稽查工作，防疫稽查可阻斷可能群聚傳播鏈來源。

但據了解，特殊交友圈之確診者健身教練事後在臉書上發表聲明，指出自己身體狀況一切良好，感謝醫療團隊的照護，媽媽雖然重症但也一切平安。他表示，自己會貼文的主要原因是希望大家可以勇敢地站出來幫自己做篩檢，因為「多人連結沒有什麼好丟臉的，在汽車旅館也沒有犯法或不對」，最後他只想說「同性戀會被別人看不起～就是因為自己人都不挺自己人了～別人麼會看得起我們同性戀呢！」

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

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