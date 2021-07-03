強化｢市場防疫2.0｣管理機制　黃偉哲：杜絕傳統市場成為防疫破口

▲台南市長黃偉哲責成相關單位擬定加強版的｢市場防疫2.0｣管理機制，希望傳統市場及採買民眾皆能徹底落實實聯制，保護自己也保護他人，避免成為防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自中央流行疫情指揮中心宣布全國3級警戒以來，各地人潮與車潮明顯減少，但傳統市場依然湧入不少買菜及採購貨品民眾，台南市長黃偉哲強調傳統市場防疫的重要性，近日責成相關單位擬定加強版｢市場防疫2.0｣管理機制，希望傳統市場及採買民眾皆能徹底落實實聯制，保護自己也保護他人，避免成為防疫破口。



台南市長黃偉哲表示，傳統市場由於貨品物流南來北往以及出入口眾多較難控管人流，稍有不慎便容易成為防疫破口，一直是市府防疫的重點項目。台南市自6月9日起，每週兩次以上由經發局會同各區公所暨里長、警察局、衛生所至各市場實施實聯制大執法，對於未能遵守防疫規定之市場、攤商及顧客，勸導不聽將依法進行開罰，並要求提出自主防疫規劃作為，違規嚴重達3次者不排除處休市處分。



經發局長陳凱凌指出，市場實聯制執法至3日為止，已投入宣導與稽查逾4000人次、開罰139件。另外也設置人流辨識系統，此AI智慧防疫系統透過影像辨識來估算場域人數及是否有配戴口罩，當採購人潮超過安全流量或消費者未戴口罩時，系統會自動啟動「大聲公廣播」示警。目前人流辨識系統設置於5處市場：新營第一、麻豆市五、佳里中山、六甲、新營中正路黃昏市場及1處交通場域，未來將計畫設置於9處人潮眾多市場：東菜市、崇德、金華、兵仔市、崇義、和緯、延平、利南、北安利多市場及夜市等場域。





因應台北市環南市場疫情擴大及休市，農業局長謝耀清表示，台南市15位毛雞司機（運往環南市場）已接種疫苗及快篩陰性，目前農業局已透過養雞協會、報紙媒體等宣導台南市畜牧場採行簡訊實聯制措施，確實掌握出入畜牧場人員名單，且除體溫量測、酒精消毒外，人員應避免南來北往與不必要人員、車輛進入，減少疫病傳播之機會。





農業局指出，環南家禽批發市場主要交易有色肉雞，台南市每日約有1萬多隻雞在該市場及新北禽市場交易，因環南市場僅停市3天，業界多採延後出售，留在牧場內多養兩三天，少部分養雞場協調至其他屠宰場進行屠宰、分切後，再送往台北消費地，因此環南市場休市3天不影響台南市產業。



此外，農業局7月2日接獲農委會函知莫德納疫苗已送抵台南，並提供市場、屠宰場等第7類人員名單，預計2902人將分批、分流施打疫苗。農業局將加強落實｢批發市場防疫管理措施建議指引｣，並每週督導台南市農、魚、肉品市場、屠宰場之防疫狀況，以期守住傳統市場防線。

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