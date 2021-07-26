桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

▲市長鄭文燦指出，桃園將採購快篩試劑，提供旅宿業員工使用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情警戒自明(27)日起降為二級，桃園市長鄭文燦指出，市府將率先針對汽車旅館及旅宿業執行擴大臨檢稽查，中央流行疫情指揮中心並明訂，要求汽車旅館及旅宿業者應通報違法群聚事件，市府觀旅局並規劃採購3,500劑快篩試劑，提供桃園市200餘家旅宿業員工使用，協助業者做好從業人員的健康管理，保障消費者的健康安全。

▲觀旅局長楊勝評說明桃園採購快篩試劑。（圖／市府提供）

鄭市長提到，今天是全民預約接種第三輪COVID-19疫苗的第二天，桃園的預約人數共2萬7,988人，接種人數共2萬7,254人，預約接種率約97.4%，顯示台灣處在一個對於防疫需求認同度相當高的狀態。

另有關第四輪COVID-19疫苗預約接種，將於明(27)日起開放38歲以上，即1983年12月31日（含）以前出生的民眾預約，初估桃園市約有14萬5,000人符合預約資格，市府後續將依據中央疫苗的配賦數量規劃接種日程，也請民眾收到簡訊後，儘快至「COVID-19 公費疫苗預約平台」（網址：https://1922.gov.tw/vas/）完成預約。

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