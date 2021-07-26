　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

▲桃園採購快篩試劑，提供旅宿業員工使用

▲市長鄭文燦指出，桃園將採購快篩試劑，提供旅宿業員工使用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情警戒自明(27)日起降為二級，桃園市長鄭文燦指出，市府將率先針對汽車旅館及旅宿業執行擴大臨檢稽查，中央流行疫情指揮中心並明訂，要求汽車旅館及旅宿業者應通報違法群聚事件，市府觀旅局並規劃採購3,500劑快篩試劑，提供桃園市200餘家旅宿業員工使用，協助業者做好從業人員的健康管理，保障消費者的健康安全。

▲桃園採購快篩試劑，提供旅宿業員工使用

▲觀旅局長楊勝評說明桃園採購快篩試劑。（圖／市府提供）

鄭市長提到，今天是全民預約接種第三輪COVID-19疫苗的第二天，桃園的預約人數共2萬7,988人，接種人數共2萬7,254人，預約接種率約97.4%，顯示台灣處在一個對於防疫需求認同度相當高的狀態。

另有關第四輪COVID-19疫苗預約接種，將於明(27)日起開放38歲以上，即1983年12月31日（含）以前出生的民眾預約，初估桃園市約有14萬5,000人符合預約資格，市府後續將依據中央疫苗的配賦數量規劃接種日程，也請民眾收到簡訊後，儘快至「COVID-19 公費疫苗預約平台」（網址：https://1922.gov.tw/vas/）完成預約。

▶「三機一體」挑戰最低699元！鬆餅、三明治、牛排都能做

ET快訊
鄭怡靜奪牌暴哭討抱抱　林昀儒神回
桌協理事長感動：真正台灣選手首度拿到奧運獎牌　和陳靜不同
快訊／威力彩8.2億「關鍵7碼出爐」！頭獎逼近今年最高　誰來
林鄭配世界第一終結獎牌荒　鄭怡靜激動落淚說話了
快訊／台北大同區公寓驚傳火警！居民窗邊「雙手合十」求救
快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2
沉默殺手林昀儒、鄭怡靜教練來自中國　關於黃金混雙的5件事
雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽　詳細路線曝
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

桌球「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母為兒提早退休：希望他以後順利

快訊／花蓮4.2淺層地震「深度僅5公里」　在地人傻眼：搖好大

男子持刀意圖跳樓尋短　警、消合力壓制送醫過程驚險

鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

桃園翁買菜暈眩倒地...又喊心臟不適　緊急送醫治療

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

水流太慢！解決廚房排水管堵塞 通管清出「皂化油塊」數量驚人

快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

桌球「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母為兒提早退休：希望他以後順利

快訊／花蓮4.2淺層地震「深度僅5公里」　在地人傻眼：搖好大

男子持刀意圖跳樓尋短　警、消合力壓制送醫過程驚險

鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

桃園翁買菜暈眩倒地...又喊心臟不適　緊急送醫治療

降級變梅花座「驚悚片更恐怖、偷哭不會被發現」！8日韓電影排隊上

和狗狗一起長大！喵星人「從小出海游泳」　最愛和媽媽乘船

王冠閎天生就是大賽型選手　教練看好締造台灣泳壇空前紀錄

台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

鄭怡靜奪牌想大哭一場討抱抱　林昀儒傻笑：有點尷尬

愛紗8歲唱跳超萌！　3天內決定「到台灣出道」原因曝：一石二鳥啊

江啟臣轟蔡英文稱「台灣隊」在搞正名　民進黨：難怪不懂主流民意

懶人包／新北727降級「餐飲、電影院、幼兒園怎開放」　7張圖一次看懂

AKMU新歌「邀到IU合作」！　秀賢笑曝：用了歐逆給的IU使用券

台灣2片闖威尼斯影展！賈靜雯、王淨《瀑布》、蔡明亮入圍

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

即／花蓮地震　在地人嚇到：搖好大

「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母超興奮

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

郭婞淳27日出賽　台東將直播集氣

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

白河分局強力取締改裝車

台南南區透天民宅火警

花蓮莫德納屆效疫苗　7月30前完成清零

老翁侵占拾得遺失現金14萬元

更多熱門

相關新聞

台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用

台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用

隨著COVID-19疫情趨緩，全國7月27日起調降為二級警戒，台南市政府也宣布自27日起將有條件開放餐飲內用，期盼在內用需求及防疫安全下達成雙贏，26日在市長黃偉哲見證下，業者共同簽署支持防疫安心標章認證，一起推動旅宿業附屬餐飲安心內用。

即／無法承擔內用染疫風險　桃園多家餐飲拒開放

即／無法承擔內用染疫風險　桃園多家餐飲拒開放

桃園66人「擠8坪房」開賭　衛生局重罰462萬

桃園66人「擠8坪房」開賭　衛生局重罰462萬

破紀錄！桃園66人疫情間聚賭罰462萬

破紀錄！桃園66人疫情間聚賭罰462萬

竹圍漁港湧人潮　防疫鬆懈「直擊口罩走位」

竹圍漁港湧人潮　防疫鬆懈「直擊口罩走位」

關鍵字：

桃園採購快篩試劑旅宿業觀旅局

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

「3生肖」快買威力彩！命理師：很有機會

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面