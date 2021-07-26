台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用　黃偉哲頒發首波8面「防疫安心標章」

▲台南市長黃偉哲力推「防疫安心標章認證」，一起推動旅宿業附屬餐飲安心內用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



隨著COVID-19疫情趨緩，全國7月27日起調降為二級警戒，台南市政府也宣布自27日起將有條件開放餐飲內用，期盼在內用需求及防疫安全下達成雙贏，26日在市長黃偉哲見證下，業者共同簽署支持防疫安心標章認證，一起推動旅宿業附屬餐飲安心內用。

台南市長黃偉哲指示觀旅局超前部署，邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會共同研議，推出旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」，26日在市長黃偉哲的見證下，共同簽署支持防疫安心標章認證，一起推動旅宿業附屬餐飲安心內用，透過公私協力落實防疫，讓遊客來台南旅遊時，享受安心又完整的旅遊體驗。

台南市長黃偉哲表示，在台南多日無新增確診數，且疫苗施打覆蓋率逐漸增加之下，經各方面評估，台南市自7月27日起將有條件開放餐飲內用，觀旅局已率全國之先，推出「防疫安心標章」認證，有多間旅宿業附屬餐廳積極參與，從餐廳環境清潔、從業人員健康管理、從業人員衛生管理、民眾防疫措施等面向，經觀旅局輔導，使業者能有所依循，共同打造安心內用環境。「防疫安心標章」並以旅宿業為第一波的輔導示範對象，接下來會慢慢擴展到其他產業，南市府將持續打造台南成為一個安心旅遊的環境。

觀光旅遊局長郭貞慧指出，自推出「防疫安心標章」認證計畫，多間旅宿業者積極提出申請，而南科贊美酒店虹橋港式飲茶餐廳、艸祭Book inn 民宿、台南維悅酒店的維悅早餐廳、維悅中餐廳、悅之鍋、台南晶英酒店的晶英軒、ROBIN’S牛排館鐵板燒、貴賓廊等8間業者率先獲得認證，今日特別邀請市長黃偉哲親自將「防疫安心標章」頒發給業者。觀旅局也歡迎台南市旅宿業附屬餐飲服務踴躍申請，期待透過公私協力，一同打造安心旅遊環境。

郭貞慧表示，非常感謝多間旅宿業者表示支持且自發性參與，觀旅局在22日已與有興趣的旅宿業者進行第一波的線上說明會，講解「防疫安心標章」的申請內容及方式，如有更多的業者想要了解，觀旅局也會持續辦理線上說明會，申請「防疫安心標章」認證亦可詳閱台南旅遊網（https://www.twtainan.net/zh-tw/event/newsdetail/4481）。

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