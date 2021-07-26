桃園66人疫情間聚賭462萬元飛了！　創全國開罰金額最高紀錄

▲賭客在圍著桌子坐成一圈。（圖／中壢警分局提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

52歲李姓男子在桃園市中壢區經營天九牌賭場，今年6月16日無視防疫規定聚賭，結果被警方查獲，現場包含工作人員總計68人。經調查當時至少有66人在室內群聚，桃園市衛生局日前確定開罰462萬元，刷新全國開罰最高金額。

中壢警分局接獲民眾檢舉中壢區龍岡路二段有職業大賭場，分局長陳錦坤指示成立專案小組查緝，以免成為疫情傳播破口。經多日蒐證，警方向桃園地院申請搜索票，並在6月16日凌晨持搜索票，以破壞工具破壞大門，當場查獲賭場李姓負責人、陳姓等4名員工及賭客等63人，合計共68人。

▼▲警方破門攻堅。

由於賭場藏在公寓3樓，僅7、8坪左右，卻狂擠超過60人，讓警方驚訝不已；而在攻堅畫面中，室內眾人就像是在擠沙丁魚，完全無視防疫規定。當時預估，賭場負責人可能得面臨罰款30萬元，其餘每人6萬元起跳，合計432萬元；另外，房東雖然不在場，但提供場所聚賭，估計可罰30萬元，總裁罰金額至少462萬元。

根據《自由時報》報導，警方經過後續調查，確認當時在室內聚賭的共有66人，僅2名水車司機在外等待，沒有群聚，後續分別依違反賭博罪、社會秩序維護法送辦；桃園市衛生局也確定最終裁罰金額，共計開罰462萬元，成為防疫期間全國開罰金額最高的案件。

▼警方在現場起出天九牌、點鈔機等賭具，合計總賭資金額達166萬9800元。