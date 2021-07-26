中國再提呼籲　要WHO赴美溯源新冠

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

針對近日對新冠疫情溯源和網路攻擊的討論，中國外交部發言人趙立堅26日表示，美國是世界上感染新冠肺炎人數最多的國家。他說，如果要查實驗室，世衛組織應赴德堡調查，呼籲美方應該盡快拿出透明、負責的態度，邀請世衛專家赴美、調查德特里克堡生物實驗室，還世界一個真相。

中國外交部26日下午舉行例行記者會，對於近日中國大陸屢次抨擊，美國方面將新冠溯源行為「政治化」，趙立堅再次藉由記者提問，抨擊美方，還表示國際社會上，要求調查德特里克堡生物實驗室的理性聲音不斷增多。

他舉俄羅斯記者、史學專家拉蒂舍夫，以及美國《紐約時報》前駐外記者、布朗大學沃森國際和公共事務研究所高級研究員金澤等人的說法表示，「美國一直試圖將新冠病毒源頭這頂帽子強加給中國」，還有美國德特里克堡生物實驗室有黑歷史。

趙立堅接著說，美國是世界上感染新冠肺炎人數最多的國家，美國早期感染病例的時間線還在提前，美國德堡和電子煙疾病之間的謎團仍未解開。他認為，如果要查實驗室，世衛組織應赴德堡調查。

對於近日鷹派官媒《環球時報》自述，該報發起呼籲WHO，調查美國德特里克堡生物實驗室的中國網民聯署，人數已超過1300萬，多次遭到美國IP地址的網路攻擊。

趙立堅說，首先我要給《環球時報》做的這個調查一個大大的讚。他接著表示，美國欠中國網民兩個交代，包括不回應對生物實驗室的質疑，還有來自美國的網路攻擊。

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