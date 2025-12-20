孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

新北市一名陳姓男子114年3月份開車經過新店區北新路與順安街口停等紅燈時，查看手機，遭警方舉發使用手持行動電話，並被裁罰3,000元、記違規點數1點。陳男不服，認為當時處於完全靜止狀態，且他只是低頭看手機，並未手持，聲明請求撤銷原處分。台北高等行政法院法官審理後，認為我國對於非行進中使用手機之取締，長期以來積非成是，實應導正，判決撤銷原裁罰。