孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

▲阿公賭氣躲入深山，沒有手機就不回家。（圖／翻攝微博）
記者蔡紹堅／綜合報導
貴州省貴陽市一名76歲的阿公因孫子不願意買手機給他，氣得躲入深山，失蹤多日後才在大批警力的搜索下被尋獲。荒謬的是，當警員要帶阿公下山時，阿公竟不願意，要求幫忙買手機才回家。
根據陸媒報導，12月9日晚間，貴陽雙龍公安分局接到報警，一位76歲的老人下午離家後失聯。警方透過搜尋監視器畫面，發現老人從超市買了一斤白酒，隨後沿河步行，消失在步道盡頭。
由於老人年紀不小，警方擔憂其身體狀況，當晚就出動了30多名警力、3隻警犬，沿著河道和山林找到凌晨4點。隔天更進一步擴大搜索，前後出動警力200多人次、警犬20多隻。
經過70多小時的搜索，12月12日中午，警方在一處偏僻的竹林內，發現了正坐地上曬太陽的老人。
警方表示，老人3天都沒有吃東西，只喝了白酒，他們要帶老人下山，老人都不願意，一直說想要手機，最後是警員說會老人去買手機，才終於安全把人帶下山。
警方指出，老人身體還算硬朗，平時在農村種地，攜帶的白酒可能也起到了一定的保暖作用，找到人時，意識很清醒，只是有些疲憊。
詢問之後，警方才得知，老人和孫子因家庭瑣事發生爭執，「他想要一部手機，覺得有了手機，平時也可以看影片解悶。但是家人之前給他買過一部手機，老人不太會用，就沒再管這件事。」
警方說，老人就像個「老小孩」，心裡委屈，就想出去靜幾天，讓家人著急一下，「我們跟他說了，以後有話好好說，不能再這樣冒險。」
