　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

▲▼孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」。（圖／翻攝微博）

▲阿公賭氣躲入深山，沒有手機就不回家。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省貴陽市一名76歲的阿公因孫子不願意買手機給他，氣得躲入深山，失蹤多日後才在大批警力的搜索下被尋獲。荒謬的是，當警員要帶阿公下山時，阿公竟不願意，要求幫忙買手機才回家。

根據陸媒報導，12月9日晚間，貴陽雙龍公安分局接到報警，一位76歲的老人下午離家後失聯。警方透過搜尋監視器畫面，發現老人從超市買了一斤白酒，隨後沿河步行，消失在步道盡頭。

由於老人年紀不小，警方擔憂其身體狀況，當晚就出動了30多名警力、3隻警犬，沿著河道和山林找到凌晨4點。隔天更進一步擴大搜索，前後出動警力200多人次、警犬20多隻。

▲▼孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」。（圖／翻攝微博）

經過70多小時的搜索，12月12日中午，警方在一處偏僻的竹林內，發現了正坐地上曬太陽的老人。

警方表示，老人3天都沒有吃東西，只喝了白酒，他們要帶老人下山，老人都不願意，一直說想要手機，最後是警員說會老人去買手機，才終於安全把人帶下山。

警方指出，老人身體還算硬朗，平時在農村種地，攜帶的白酒可能也起到了一定的保暖作用，找到人時，意識很清醒，只是有些疲憊。

詢問之後，警方才得知，老人和孫子因家庭瑣事發生爭執，「他想要一部手機，覺得有了手機，平時也可以看影片解悶。但是家人之前給他買過一部手機，老人不太會用，就沒再管這件事。」

警方說，老人就像個「老小孩」，心裡委屈，就想出去靜幾天，讓家人著急一下，「我們跟他說了，以後有話好好說，不能再這樣冒險。」

▲▼孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」。（圖／翻攝微博）

 

 
 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
離死亡好近！她搭誠品手扶梯「張文在正後方」
快訊／網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對
高雄車站遭恐嚇「接力恐攻」　鐵路警察長槍護車畫面曝光
57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮
快訊／隨機砍人「台大仍有1人在加護」最新狀況曝
張文涉逃兵原因曝！　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備
快訊／南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀：望兇手18層地獄永恆
回顧全球重大「地鐵攻擊」事件！　最慘釀192人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰堅決挫敗台獨

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

香港換匯店10億日圓被搶！警逮捕一名大陸籍男子

澳門移交大陸26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

「美對台軍售」中方2度不爽　陸外交部再強調：阻擋不了中國統一

每日現做「26元鄭州街邊麵包」爆紅　老闆嘆：整夜沒睡還被客人追

陸2025年度字「韌」當選：不確定年代的抗壓性

看好海南前景　房企接連拿地...山東神秘客戶拿下上百套小型商辦房

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰堅決挫敗台獨

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

香港換匯店10億日圓被搶！警逮捕一名大陸籍男子

澳門移交大陸26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

「美對台軍售」中方2度不爽　陸外交部再強調：阻擋不了中國統一

每日現做「26元鄭州街邊麵包」爆紅　老闆嘆：整夜沒睡還被客人追

陸2025年度字「韌」當選：不確定年代的抗壓性

看好海南前景　房企接連拿地...山東神秘客戶拿下上百套小型商辦房

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

快訊／警查扣張文2台平板！疑內藏「犯案計畫」　狂看地圖查路線

煙霧彈＋砍人！混血男星來台18年「很難想像」　千千籲：在外別滑手機

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝　右腹刀傷、肝臟破裂

誠品南西暫停營業1天！網一一點名「館內店員」道謝：收留我和兒子

北捷恐攻釀4死！金門警全面升級車站、機場、碼頭維安

北車恐攻4死5傷！八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

4關鍵判斷大量出血　搜救隊教5招救命：出血減緩也別放鬆

狠男煙霧彈、利刃血洗台北鬧區　隨機砍人案3死者+兇今相驗

避人潮賞101跨年煙火　碧山露營場、圓山風景區視角一覽

離死亡好近！她搭誠品手扶梯「張文在正後方」：中間沒任何人

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

大陸熱門新聞

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

香港10億日圓被搶　警逮捕一名大陸籍男子

26元鄭州街邊麵包爆紅　老闆嘆：還被客人追

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山不回家

澳門移交26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

美對台軍售中方2度不爽：阻擋不了統一

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

陸高速公路上演電影情節 煞車失靈！時速115公里狂奔490公里

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

更多熱門

相關新聞

紅燈看手機挨罰3000！法官判撤銷裁罰

紅燈看手機挨罰3000！法官判撤銷裁罰

新北市一名陳姓男子114年3月份開車經過新店區北新路與順安街口停等紅燈時，查看手機，遭警方舉發使用手持行動電話，並被裁罰3,000元、記違規點數1點。陳男不服，認為當時處於完全靜止狀態，且他只是低頭看手機，並未手持，聲明請求撤銷原處分。台北高等行政法院法官審理後，認為我國對於非行進中使用手機之取締，長期以來積非成是，實應導正，判決撤銷原裁罰。

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚：起床非常爽

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚：起床非常爽

收罰單不爽　駕駛再連闖2紅燈拒檢

收罰單不爽　駕駛再連闖2紅燈拒檢

有一天你也會老！苦苓談長者租屋困境

有一天你也會老！苦苓談長者租屋困境

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

關鍵字：

手機老人阿公

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面