北車染疫7人跨雙北！台鐵清潔工傳家人　小黃司機、世貿保全也確診

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前公布確診個案足跡，只見台鐵外包清潔工自7月22日至24日，總計4人確診；北市衛生局26日公布1例世貿停車場保全人員確診（案15678）足跡，初判感染源就是其中一名台鐵清潔工（案15652）。台北市副市長黃珊珊26日補充，由於有群聚感染狀況，所以已經成立「北車專案」。

台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，針對北車台鐵清潔工群聚感染，黃珊珊表示，發現北車狀況是從7月23日開始，當天篩檢出1名女性個案（案15652）為北車清潔工，清潔位子是台北車站地下一樓的夾層廁所；7月24日發生第二例為案15669，也是在同一個場域工作，因此北市府判定有群聚狀況，成立北車專案。

黃珊珊指出，7月25日接到新北市政府通報，為同樣工作場域的案15683，認為群聚達到一定嚴重程度，所以她25日前往現場場勘，除了將附近廁所封存外，也封存51家店鋪3天，並對北車相關工作人員、店家人員陸續安排篩檢。

黃珊珊說，後來發現有第4位確診者（案15679），不過並非在台北車站工作，而是因為清潔公司有人確診，導致工作人力不夠，才調回以前離職員工幫忙，並且事先先做快篩，結果還沒工作就快篩陽性。

黃珊珊說明，北車除了上述4人之外，還有3人是同住家人發生家戶感染，所以北市府認定與「北車專案」有關聯者為7人，其中3人是同住家人，目前正在疫調當中，有發生狀況會進行匡列。

此外，關於北市衛生局26日公布的案15678足跡，黃珊珊指出，這是第2例確診個案（案15669）的同住家人，於世貿一館停車場工作，目前接觸者、公司已安排做清消和採檢，相關人員則進行居家隔離，北車此案為家戶感染、職場傳染，就看26日、27日篩檢狀況，如果相關人員沒群聚狀況就會比較放心，但如果有疫情擴散情況，就會把此地列更嚴格管理。

▼雙北清潔人員群聚案疫調說明。（圖／北市府提供）



▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

