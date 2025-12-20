　
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍開武直美女飛行員嫁了！　00後飛官娶飛官實現「比翼雙飛」

▲▼ 美女解放軍、武直女飛官結婚了 。（圖／翻攝 百度）

▲ 解放軍開武直美女飛官結婚了 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

解放軍陸軍首批「00後」美女飛行員楊穎芳，近日因一場軍營集體婚禮再度成為焦點。第77集團軍某旅婚禮現場，她牽著同為飛行員的丈夫張伯倫走過紅毯，這段「飛官配飛官」的愛情故事，實現真正的「比翼雙飛」。

綜合陸媒報導，解放軍第77集團軍某旅舉行集體婚禮，身著軍裝的女飛官楊穎芳牽著新郎張伯倫的手，在戰友的歡呼與掌聲中緩步前行。最引人矚目的是，新郎同樣也是飛行員，官兵們形容這對新人是「飛在藍天、甜在心裡」，實現真正的「比翼雙飛」。

據了解，楊穎芳出生於2002年，今年23歲，來自湖南攸縣，身高1米71，與丈夫張伯倫相識於航校，因共同的飛行夢想走到一起。無數個圍繞課目訓練與理論學習的日夜，讓兩人逐漸相知相惜。畢業後不約而同選擇到同一支部隊服役，在訓練與任務中彼此支持、並肩奮鬥。

婚禮之外，楊穎芳「上天能開武裝直升機，落地能驚艷眾人」。來自湖南攸縣的她，是個多才多藝的姑娘，愛好播音，聲音悅耳；喜歡書法，羽毛球場上身手矯健，也很愛唱歌。笑起來甜美的她選擇一條更少人走、也更加艱苦的路。

▲▼ 美女解放軍、武直女飛官結婚了 。（圖／翻攝 百度）

▲ 解放軍「英雄陸航旅」部隊開武直女飛官表現亮眼。（圖／翻攝 百度）

工作中，她是駕駛戰鷹的「戰鬥員」，軍旅履歷亮眼，是解放軍陸軍航空兵首批「00後」女飛行員之一，能夠駕駛武裝直升機。2023年軍校畢業後，加入有「英雄陸航旅」之稱的部隊，現為中尉軍官，曾多次因出色表現引發網路關注。

今年，楊穎芳主動請纓赴高寒山地執行演訓任務，首次參與高原實彈射擊。面對氣象複雜、地域陌生等挑戰，她與同為00後女飛行員的劉斯琪雙雙以全優成績完成任務，展現解放軍新生代陸航女飛官優秀代表之一。

更多新聞
快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！
北車中山爆恐攻！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

解放軍美女飛官集體婚禮武裝直升機00後

