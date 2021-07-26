2因素推動「台帛觀光2.0」　外交部今與旅遊業深入討論

▲帛琉總統惠恕仁先前訪台推廣觀光 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

外交部政務次長田中光26日上午主持「促進台帛觀光旅遊會議」，與交通部及國內旅業界的代表就促進台灣與帛琉的觀光旅遊深入交換意見。外交部強調，考量帛琉的防疫表現甚佳，至今仍維持零確診，且疫苗施打率幾乎已達群體免疫，而我國也將自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，因此在相關計畫取得具體進展後，會向外界說明。

外交部表示，在會議中國內業者代表曾提出振興台帛旅遊觀光的相關建議，並就具體的方案溝通交流；而與會者都同意防疫工作與安全措施的重要性，外交部將在符合指揮中心的防疫指導原則下，彙整相關具體可行的建議方案送請指揮中心核定。

外交部指出，期待在推廣台帛兩國觀光的同時，台帛雙方也能充分落實防疫安全保障，確保兩國人民的健康安全，並兼顧產業發展。

外交部強調，帛琉的防疫表現甚佳，至今仍維持零確診，且帛琉疫苗施打率幾乎已達群體免疫；此外我國也將自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，考量上述因素，以及台帛雙方皆有高度意願持續積極推動觀光往來，外交部將配合指揮中心的防疫政策，並在相關計畫方案取得具體進展後，儘快向外界說明。