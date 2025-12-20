歷史恩怨疊加外交摩擦　大陸民眾反日情緒難解

▲侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館一隅，牆上寫著「銘記歷史，珍愛和平」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時表示，若「台灣有事」可能對日本構成「存亡危機事態」，具有充分理由行使集體自衛權。此舉導致中日關係降至冰點，對立情緒更從官方蔓延至民間。其實，大陸民眾的反日情結遭到點燃，背後還夾雜著歷史遺留下來的問題。

在「台灣有事」論發表逾一個月之後，大陸於12月13日迎來第12個南京大屠殺死難者國家公祭日，公祭儀式就在「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」（以下簡稱紀念館）集會廣場舉行。中日關係不睦之際，這場公祭格外引發關注。

這座紀念館建立在南京大屠殺死難者遺骸原址上，於1985年8月15日建成開放，設有雕塑廣場、公祭廣場、史料陳列廳、悼念廣場、墓地廣場、「萬人坑」遺址、祭場、冥思廳、和平公園等區域。

▲▼紀念館內部氣氛肅穆。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》近日走訪該紀念館，園區中一堵牆上寫著大大的「銘記歷史，珍愛和平」，不少民眾自發購買花束入館以示哀悼。由於紀念館就建立在江東門集體屠殺遺址之上，加上展覽呈現多幀當年戰時影像，都讓觀展氛圍顯得肅穆且哀傷。

不同於其他博物館，這裡的多數人都安靜地看著展陳，在常設展「南京大屠殺史實展」尾端的四本觀眾留言簿，成為抒發情緒與觀點的重要窗口，也可藉此一窺大陸民眾對日態度。南京人對這片土地曾發生的苦難感受最深，有市民留言：「心情很沉痛，希望世界沒有戰爭，希望高市早苗不要再發表不當言論」。

高市早苗的「台灣有事」說以來，大陸官方多次將該言論與「右翼勢力」、「軍國主義」連結。一位男性觀眾留言「高市早苗！不要逼我啊啊啊！」；還有男子批評「日本右翼政府」，稱「軍國主義不能有抬頭之勢，希望世界人民監督、督促他們銘記歷史」；另有人喊「打倒日本軍閥帝國主義」、「絕不允許日本軍國主義復辟」。

▲不少民眾自發於紀念館內獻花。（圖／記者陳冠宇攝）

儘管多數留言強調「銘記歷史」、「勿忘國恥」、「珍惜和平」，但「原諒」始終是大部分觀眾說不出口的詞。一位洛陽民眾在留言簿說「吾輩永不原諒日本」；常州女性說「我們和日本人永遠不是朋友」；更激烈的觀點則稱「仇深似海」、「誓復國仇」、「血債血還」。

「沒有寬恕就不會有未來，但記不住歷史就不會有寬恕」，這是一名女性觀眾的留言。在歷史恩怨尚未平息，中日近期又產生外交摩擦，只怕「寬恕」不是當下選項，大陸民間的反日情緒也難以消減。

▲▼館中留言簿成為抒發情緒的窗口。（圖／記者陳冠宇攝）